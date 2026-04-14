Alla Necropoli della Banditaccia e nella Macchia della Signora una giornata inclusiva con servizi per tutte le disabilità e il coinvolgimento del territorio

Inclusione in cammino tra gli Etruschi: il 18 aprile visita accessibile alla Banditaccia –

CERVETERI – Una giornata all’insegna dell’inclusione, della cultura e della natura senza barriere. Sabato 18 aprile 2026 il territorio etrusco si prepara ad accogliere “Tutti insieme accessibilmente! Natura e Arte senza barriere”, un’iniziativa che coniuga visita guidata e escursione accessibile, pensata per garantire la partecipazione di tutti.

L’evento, promosso dal Sistema Bibliotecario Ceretano Sabatino, in collaborazione con Disability Pride Italia e con il contributo della Regione Lazio (legge regionale 24/2019, annualità 2025), prevede una visita alla suggestiva Necropoli della Banditaccia e alla Via degli Inferi, seguita da un’escursione nella Macchia della Signora.

Un’iniziativa che mette al centro l’accessibilità concreta grazie a servizi dedicati: carrozzine da escursionismo Joëlette messe a disposizione da Il Cammino Possibile APS, interpretariato in Lingua dei Segni Italiana (FIAS) grazie al Comune di Civitavecchia, guide per persone non vedenti e ipovedenti (Radici APS), accompagnatori per persone con disabilità cognitive (ARAP) e strumenti di comunicazione aumentativa e alternativa.

A sostenere l’evento, insieme ai promotori, anche numerose realtà associative e territoriali: Radici APS, Il Cammino Possibile APS, SOD, Ladispoli “una città che sa ascoltare”, oltre agli enti coinvolti nella rete organizzativa.

Significativa la dichiarazione di Marco Cecchini, Delegato del Sindaco di Ladispoli Alessandro Grando al progetto di inclusione sociale “Ladispoli una città che sa ascoltare”:

«È un vero piacere partecipare e collaborare attivamente a questo bellissimo evento accessibile ed inclusivo. Ringrazio tutti gli organizzatori, in particolare Daniele Renda e tutta la sua rete di collaboratori. Sono felicissimo, in qualità di delegato, di poter dare alle persone sorde del nostro territorio la possibilità di partecipare.

Pur svolgendosi a Cerveteri, questa iniziativa rappresenta un momento importante anche per Ladispoli, che è pienamente coinvolta nel progetto di inclusione e dimostra come territori diversi possano collaborare per abbattere ogni barriera.

Come ben illustrato, molte realtà possono prendere parte a questa bellissima iniziativa, in cui le diversità uniscono e non escludono nessuno».

Il ritrovo è fissato per le ore 10:00 in piazza Mario Moretti, presso il parcheggio della Necropoli della Banditaccia. La partecipazione è libera fino a un massimo di 100 persone.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare Daniele Renda al numero 3393275017 o via email all’indirizzo [email protected].

Un appuntamento che dimostra come cultura, natura e inclusione possano camminare insieme, trasformando il territorio in uno spazio realmente accessibile a tutti.