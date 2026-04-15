Questa mattina, intorno alle ore 06:30, i Vigili del Fuoco di Civitavecchia, con l’equipaggio della 17A, sono intervenuti per un soccorso animale in via Roma 1.

A lanciare l’allarme è stata una cittadina che aveva udito dei flebili guaiti provenire da un raccoglitore di indumenti usati.

Cucciolo abbandonato in un raccoglitore di vestiti salvato dai Vigili del Fuoco a Civitavecchia

Giunti rapidamente sul posto, gli uomini della Bonifazi hanno individuato all’interno del contenitore un cucciolo di cane di poche settimane, abbandonato in condizioni critiche. Con prontezza e professionalità, i soccorritori sono riusciti a recuperarlo e a metterlo in salvo.

Fortunatamente, il piccolo era in buone condizioni di salute, visibilmente spaventato ma senza conseguenze fisiche. Dopo il recupero, il cucciolo è stato affidato alle cure della richiedente, che si prenderà cura di lui con affetto.