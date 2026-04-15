Cucciolo abbandonato in un raccoglitore di vestiti salvato dai Vigili del Fuoco a Civitavecchia

Questa mattina, intorno alle ore 06:30, i Vigili del Fuoco di Civitavecchia, con l’equipaggio della 17A, sono intervenuti per un soccorso animale in via Roma 1.
A lanciare l’allarme è stata una cittadina che aveva udito dei flebili guaiti provenire da un raccoglitore di indumenti usati.
Giunti rapidamente sul posto, gli uomini della Bonifazi hanno individuato all’interno del contenitore un cucciolo di cane di poche settimane, abbandonato in condizioni critiche. Con prontezza e professionalità, i soccorritori sono riusciti a recuperarlo e a metterlo in salvo.
Fortunatamente, il piccolo era in buone condizioni di salute, visibilmente spaventato ma senza conseguenze fisiche. Dopo il recupero, il cucciolo è stato affidato alle cure della richiedente, che si prenderà cura di lui con affetto.