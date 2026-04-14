La Sindaca Elena Gubetti parla di una giornata “di grande orgoglio” per la città. Nel tour anche Centro Storico, Case Grifoni, Necropoli, Sasso e Ceri

Visit Lazio a Cerveteri. Sopralluogo della Regione per promuovere il territorio sui canali ufficiali

Cerveteri diventa protagonista di una produzione promozionale di Visit Lazio. A renderlo noto è la Sindaca Elena Gubetti, che in un post social ha raccontato la visita della dottoressa Cristina Donatelli e dell’equipe della Direzione Regionale Turismo della Regione Lazio, Area Promozione e Commercializzazione. Arrivata in città per un sopralluogo finalizzato alla raccolta di immagini e filmati da diffondere sui canali ufficiali regionali.

Nel suo messaggio, la Sindaca parla di “una giornata di grande orgoglio” e sottolinea come si tratti di una presenza che definisce unica. Secondo Gubetti, infatti, è “la prima volta” che Cerveteri diventa il centro di una produzione di questa portata. Un passaggio che, nelle parole della prima cittadina, rappresenta anche il segno del lavoro svolto in questi anni per accrescere l’attrattiva del patrimonio cittadino.

Il tour ha attraversato alcuni dei luoghi più rappresentativi del territorio. La visita ha toccato il Centro Storico, con tappe tra il Museo, Piazza Santa Maria e Palazzo Ruspoli. Poi Case Grifoni, dove il gruppo ha ammirato i reperti recuperati all’estero grazie al lavoro del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale dei Carabinieri.

Nel percorso anche un incontro con l’artigiano Roberto Paolini, indicato dalla Sindaca come un’eccellenza del territorio per le sue fedeli riproduzioni etrusche. Spazio poi alla Necropoli, con il passaggio lungo la Via degli Inferi e i Grandi Tumuli, fino ad arrivare ai borghi medievali. A Sasso la delegazione ha visitato Palazzo Patrizi. Mentre a Ceri è stata accolta nel Castello. Non è mancata neppure una sosta dedicata alla degustazione dei prodotti tipici, perché, osserva la sindaca, “il turismo è anche sapore e accoglienza”.

Nel suo intervento Elena Gubetti interpreta l’interesse mostrato da Visit Lazio come una conferma della direzione intrapresa da Cerveteri: valorizzare storia, natura e borghi per rafforzare il profilo della città come meta turistica di rilievo internazionale. Da qui, infine, il ringraziamento rivolto allo staff regionale “per la professionalità e la passione dedicata” a Cerveteri.