Salvate quattro persone e multata una moto d’acqua

Santa Marinella, sabato di interventi per la Guardia Costiera

Ieri è stata una giornata di intenso lavoro per la Guardia Costiera di Santa Marinella. Impegnata in diversi interventi a causa del peggioramento improvviso delle condizioni del mare e del vento. Durante un pattugliamento finalizzato alla sicurezza della navigazione e della balneazione, l’unità navale GC B120 è intervenuta per prestare soccorso a quattro persone a bordo di un natante con il motore in avaria e che stava imbarcando acqua.

Il salvataggio è stato reso possibile grazie alla prontezza dell’equipaggio che ha tratto in salvo gli occupanti, evitando conseguenze peggiori.

Sempre nel corso della giornata, su segnalazione di diportisti all’ancora e di bagnanti in spiaggia, la Guardia Costiera è intervenuta per fermare una moto d’acqua che si muoveva pericolosamente sotto costa, all’interno del tratto di mare riservato alla balneazione. Nei confronti del conducente è stata elevata una sanzione amministrativa di 297 euro.

Fondamentale anche l’attività degli assistenti bagnanti in servizio sul litorale di Santa Severa, costantemente in contatto con la Guardia Costiera. Sono stati quattro gli interventi effettuati, che hanno permesso di salvare bagnanti in difficoltà, trascinati al largo e colti dal panico. Gli operatori, con tempestività, hanno evitato il peggio per i malcapitati, garantendo la sicurezza lungo le spiagge.