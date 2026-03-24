Continua la stagione 2025/2026 sul campo di via delle Colonie, con la prima domenica di primavera, tra sole e rugby giovanile

Santa Marinella Rugby U12: Primavera di Sole e Palla Ovale a Santa Marinella –

Domenica scorsa è stata Santa Marinella ad ospitare in casa Nuova Rugby Roma, All Reds, Civitavecchia Centumcellae, Fiamme Oro, Nea Ostia e Ladispoli. In un grande connubio di sport, amicizia e lealtà, tutte le gare dei giovani rugbisti, si sono svolte con grinta, voglia di lottare e collaborazione tra le compagini che, per questione di numero, alcune si sono fuse in squadre miste. Questo è stato il bello della giornata, dove il placcaggio è un atto d’amore, c’è un’elettricità speciale che corre lungo la linea dell’out mentre giocano i piccoli giganti.

Non solo sport dunque ma coreografia di impatti che, quasi per magia, finiscono sempre in un abbraccio. Intorno, genitori e tecnici per una cornice degna delle belle occasioni, dimostrando che il rugby non insegna solo a cadere, ma a rialzarsi più forti di prima. Al termine come tradizione insegna, il Terzo Tempo, il momento magico nel quale gli avversari diventano compagni di vita. Il progetto del Santa Marinella corre veloce in campo aperto: la meta è ormai sempre più a portata di mano.

Massimiliano Baldacci per il Santa Marinella Rugby