Santa Marinella, ristoratori e baristi scendono in piazza contro il DPCM

Una protesta di piazza non violenta con la presenza di esercenti e dipendenti preoccupati per le ricadute sul settore

I ristoratori di Santa Marinella sono scesi in piazza questa sera per protestare contro le misure prese dal governo e per manifestare le difficoltà della categoria.

Alcune decine di persone hanno riempito metà piazza Civitavecchia: non solo imprenditori, ma anche lavoratori, spesso giovani, che dal coprifuoco delle 18 hanno avuto il massimo del danno.

Per protesta, hanno inscenato un aperitivo, per esorcizzare quello che in queste settimane era diventato il simbolo della movida portatrice del virus.

In piazza per parlare con loro però sono giunti alcuni rappresentanti dell’Amministrazione come il vicesindaco Andrea Bianchi, l’assessore alle attività produttive Emanuele Minghella e la consigliera e delegata al centro storico Maura Chegia.

Bianchi ha cercato di spiegare la situazione, affermando che pur essendo consapevole delle difficoltà della categoria, l’Amministrazione ha le mani sostanzialmente legate, dovendo far rispettare le regole impartite dal governo.

Gli esercenti non hanno un’associazione di categoria

Anche l’assenza di una voce istituzionale della categoria locale è motivo di discussione: per Bianchi sarebbe il caso che gli esercenti si costituissero in una associazione che perori gli interessi di tutti.

Anche Emanuele Minghella spinge verso questo punto, sebbene molti dei presenti facciano notare come in passato, operazioni del genere abbiano avuto esiti negativi.

Minghella ha poi affrontato con i negozianti presenti anche la questione della TARI: sono in molti a lamentare come il comune, a fronte di una situazione come quella creatasi con il coprifuoco, abbia continuato a inviare richieste particolarmente esose ai negozianti, comunque costretti a non lavorare.

La situazione è sembrata tutto sommato pacata, sebbene ovviamente i presenti fossero tutti visibilmente preoccupati.

Sul posto erano presenti sia i Carabinieri che la Polizia di Stato, oltre, ovviamente alla Polizia Locale, anche nella persona del Comandante Marinangeli.