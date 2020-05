Condividi Pin 5 Condivisioni

Animi surriscaldati in Piazza Trieste ieri sera

Santa Marinella, rissa del sabato sera: intervengono i Carabinieri

Sabato tumultuoso a Santa Marinella, dove è andata in scena una zuffa in Piazza Trieste. Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che non ci siano state gravi conseguenze, ma he la rissa abbia comunque reso necessario l’intervento dei Carabinieri.