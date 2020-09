Share Pin 4 Condivisioni

Domani saranno illustrate tutte le novità inerenti l’apertura del nuovo anno scolastico

Santa Marinella, riapertura scuole: il Sindaco incontra le famiglie al Palazzetto dello Sport

“Domani appuntamento al Palazzetto dello Sport di Santa Marinella con i genitori degli alunni di tutte le scuole per illustrare le novità inerenti l’apertura del nuovo anno scolastico” ha annunciato il Sindaco Pietro Tidei che sabato sarà in via delle Colonie per chiarire alle famiglie ciascun dubbio sulla riapertura delle scuole che si svolgerà in totale sicurezza.

Ad intervenire, la Dirigente scolastica Dott.ssa Velia Ceccarelli e l’Assessore alla Pubbblica Istruzione.

“Data l’importanza delle informazioni vi preghiamo di non mancare. Obbligo della mascherina e distanziamento sociale assicurato” ha concluso il Primo Cittadino