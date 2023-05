Santa Marinella, qualità aree balneari: la puntualizzazione del Sindaco Tidei –

Santa Marinella, qualità aree balneari: la puntualizzazione del Sindaco Tidei

Ancora una volta ci troviamo a puntualizzare quanto erroneamente ricostruito da alcune testate giornalistiche di parte, che però vengono prese come spunto per denigrare la nostra bellissima cittadina nonché il lavoro di tantissimi operatori economici della nostra amata Santa Marinella e di tutti i lavoratori del settore turistico balneare.

La relazione recentemente pubblicata da Arpa Lazio, (Agenzia Regionale Protezione dell’Ambiente del Lazio) in base ai dati raccolti durante il monitoraggio effettuato nell’anno 2022, certificano quanto segue.

Il Comune di Santa Marinella ha un’estensione di balneazione pari KM 14,7, meglio di lei solo Tarquinia con 15,1 Km, Fiumicino con 16,4 Km e Sabaudia con 18,2.

Il Comune di Santa Marinella è il secondo Comune del Lazio per 10 aree di balneazione, superato solo da Fiumicino che ne ha 11.

Tra le 10 aree di balneazione di Santa Marinella, 5 sono a classificazione Eccellente e 5 a classificazione buona secondo i dati di Arpa Lazio. Nessuna sufficiente come invece accade per Fiumicino e nessuna scarsa come invece per Tarquinia e lo stesso Fiumicino.

Arpa Lazio non stila classifiche, ma fa monitoraggi e pubblica dati scientifici. I giornalisti arbitrariamente fanno confronti e stilano classifiche. Diversamente non si capirebbe perché Civitavecchia con soli 5,1 Km di estensione di balneazione e 5 aree di balneazione, di cui 3 eccellenti e 2 buoni, sia classificata dai giornalisti migliore rispetto ad altri.

Quello che ci duole non è tanto la “svista giornalistica”, bensì i concittadini canditati in liste antagoniste alla nostra, gettare fango sulla città che dovrebbero, se eletti rappresentare. Prendere qualche like in più su Facebook a scopo elettorale, gettando alle ortiche il lavoro di tanti operatori economici che sperano nella prossima stagione balneare per risollevarsi dai danni subiti dalla pandemia, è puro sciacallaggio politico di chi non ha a cuore il bene di Santa Marinella.

Oggi Arpa Lazio certifica che tutte le aree balneari di Santa Marinella o sono Buone o sono eccellenti, quindi invito tutti a venire a fare il bagno nel Nostro splendido mare. Se non credete me, verificate sul sito di Arpa Lazio.