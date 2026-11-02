Il Comune informa i cittadini attraverso il proprio sito istituzionale e i canali social. Disponibile l’elenco degli aventi diritto al contributo economico destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità. Ecco come verificare l’assegnazione e conoscere le modalità di utilizzo.

Santa Marinella, pubblicato l’elenco dei beneficiari della Carta “Dedicata a Te” 2026: sostegno da 500 euro alle famiglie –

SANTA MARINELLA – È stato pubblicato l’elenco dei beneficiari della Carta “Dedicata a Te” 2026, la misura nazionale di sostegno economico rivolta alle famiglie in condizioni di difficoltà, finalizzata a contribuire alle spese per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità.

A darne comunicazione è il Comune di Santa Marinella, attraverso il proprio sito internet istituzionale e i profili social, mettendo a disposizione della cittadinanza le informazioni necessarie per verificare l’eventuale assegnazione del beneficio.

L’iniziativa, promossa a livello nazionale e gestita attraverso la collaborazione tra INPS, amministrazioni comunali e Poste Italiane, prevede un contributo economico di 500 euro per nucleo familiare, erogato attraverso una carta elettronica prepagata.

Chi può beneficiare della Carta “Dedicata a Te”

Il contributo è destinato ai nuclei familiari residenti in Italia, regolarmente iscritti all’anagrafe e in possesso di un ISEE ordinario non superiore a 15.000 euro annui.

L’individuazione dei beneficiari avviene sulla base dei criteri stabiliti dalla normativa nazionale, che attribuisce priorità ai nuclei familiari composti da almeno tre persone, tenendo conto della composizione familiare e della situazione economica complessiva.

Non è necessario presentare alcuna domanda. L’INPS individua automaticamente i potenziali beneficiari attraverso le informazioni disponibili nelle proprie banche dati, mentre i Comuni provvedono alle verifiche e alla gestione degli elenchi.

Il possesso dei requisiti, tuttavia, non garantisce automaticamente l’assegnazione del contributo, che avviene nei limiti delle risorse disponibili e secondo le priorità previste.

Sono inoltre previste incompatibilità con altre misure di sostegno economico, tra cui l’Assegno di inclusione e alcune prestazioni di sostegno al reddito.

Come verificare l’assegnazione del contributo

I cittadini residenti a Santa Marinella possono consultare l’elenco pubblicato sul portale istituzionale del Comune, verificando la propria posizione attraverso i riferimenti identificativi indicati nella documentazione.

La pubblicazione consente agli interessati di conoscere l’esito della procedura di assegnazione, nel rispetto delle disposizioni sulla tutela dei dati personali.

Per i nuovi beneficiari, il ritiro della carta avviene presso gli uffici postali abilitati, secondo le indicazioni comunicate dagli enti competenti.

Chi ha già ricevuto la Carta “Dedicata a Te” nelle precedenti annualità e risulta nuovamente beneficiario potrà continuare a utilizzare la stessa carta, sulla quale verrà accreditato il nuovo contributo.

Le scadenze da ricordare

Per l’annualità 2026, l’attivazione delle carte e l’accredito del contributo sono previsti a partire dal 4 novembre 2026.

Una scadenza particolarmente importante riguarda il primo utilizzo: entro il 16 dicembre 2026 dovrà essere effettuato almeno un pagamento, pena la perdita del beneficio relativo all’annualità in corso.

Il contributo potrà essere utilizzato per acquistare prodotti alimentari di prima necessità presso gli esercizi commerciali abilitati, con esclusione delle bevande alcoliche.

Un sostegno concreto alle famiglie

La Carta “Dedicata a Te” rappresenta uno strumento di sostegno al potere d’acquisto delle famiglie, soprattutto in un contesto nel quale le spese quotidiane per i beni essenziali continuano a incidere significativamente sui bilanci domestici.

Attraverso la pubblicazione dell’elenco, l’amministrazione comunale di Santa Marinella mette a disposizione dei cittadini uno strumento informativo utile per conoscere l’esito delle assegnazioni e accedere alle successive procedure previste.

Per consultare l’elenco completo dei beneficiari e conoscere tutte le informazioni ufficiali, i cittadini possono accedere direttamente alla pagina dedicata sul sito istituzionale del Comune di Santa Marinella, al seguente indirizzo:

https://comune.santamarinella.rm.it/novita/carta-dedicata-a-te-2026-elenco-beneficiari

L’invito rivolto agli interessati è quello di verificare la propria posizione e prestare attenzione alle indicazioni e alle scadenze previste per poter usufruire del contributo.