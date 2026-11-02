L’associazione presieduta da Pasquale Carbone e Fabio Ricca organizza una nuova serata all’insegna dell’amicizia e della passione per i motori storici. Ritrovo alle 19 in piazza Falcone, davanti al Comune, prima della cena presso Grecos in via dei Monteroni.

Volanti Storici Ladispoli, venerdì 6 novembre torna la convivialità tra auto d’epoca e buona pizza –

di Marco Di Marzio

LADISPOLI – Le automobili d’epoca tornano a incontrarsi nel cuore di Ladispoli, questa volta con un appuntamento che unisce la passione per i motori al piacere della buona tavola. Venerdì 6 novembre 2026, l’associazione Volanti Storici Ladispoli, presieduta da Pasquale Carbone e Fabio Ricca, organizza una nuova serata conviviale dedicata ai soci e agli appassionati delle quattro ruote che hanno fatto la storia.

L’iniziativa, significativamente denominata “Pizzata Volanti Storici Ladispoli”, rappresenta un’ulteriore occasione per consolidare i rapporti di amicizia e condivisione che caratterizzano il sodalizio cittadino, protagonista nel corso dell’anno di numerosi raduni, esposizioni e manifestazioni dedicate al motorismo storico.

Il programma prevede il ritrovo alle ore 19:00 in piazza Giovanni Falcone, davanti al Comune di Ladispoli, punto di riferimento ormai abituale per gli incontri dell’associazione. I partecipanti sono invitati a presentarsi con le proprie automobili d’epoca, che contribuiranno a rendere ancora più suggestivo il momento iniziale della serata.

Successivamente, l’appuntamento proseguirà presso Grecos, in via dei Monteroni 41, dove i partecipanti potranno trascorrere alcune ore insieme davanti a una pizza, tra racconti, ricordi e aneddoti legati alle proprie vetture.

Per l’occasione è stato predisposto un menù fisso al costo di 16 euro, comprendente due olive ascolane, due triangoli di patate e speck, una frittatina di pasta, un supplì classico e una pizza a scelta dal menù delle pizze. L’acqua è inclusa, mentre le altre bevande sono escluse.

Un’associazione che cresce nel segno dell’amicizia

Quello del 6 novembre non sarà soltanto un appuntamento gastronomico, ma un nuovo tassello nel percorso di crescita dei Volanti Storici Ladispoli, realtà che negli ultimi anni ha saputo conquistare uno spazio sempre più significativo nel panorama delle associazioni dedicate alle automobili storiche del litorale romano.

La storia del gruppo nasce dall’incontro tra due appassionati, Pasquale Carbone e Fabio Ricca, accomunati dall’amore per le vetture del passato. Un incontro quasi casuale, favorito da due automobili destinate a diventare simboliche: una Fiat 600 del 1966 e una Fiat 500 L del 1969.

Da quella passione condivisa è maturata l’idea di costituire un’associazione capace di riunire proprietari, collezionisti e semplici appassionati, dando vita a una comunità nella quale il valore dell’amicizia accompagna quello della conservazione della memoria automobilistica.

Il primo raduno organizzato a Ladispoli vide la partecipazione di ben 61 automobili storiche, un risultato che contribuì a gettare le basi per le successive iniziative.

Da allora il percorso dell’associazione è proseguito attraverso manifestazioni, incontri e collaborazioni con altre realtà del territorio, facendo registrare una partecipazione sempre più significativa.

Dai grandi raduni agli incontri conviviali

Il 2026 ha rappresentato un anno particolarmente intenso per i Volanti Storici Ladispoli.

Tra gli appuntamenti più significativi figurano la partecipazione alla Festa del Sacro Cuore, gli incontri conviviali organizzati nel territorio di Torre Flavia, le manifestazioni a Borgo San Martino e Passoscuro e, soprattutto, la quarta edizione del grande Raduno Auto d’Epoca, svoltasi il 25 luglio a Ladispoli.

Un evento che ha riportato le vetture storiche lungo le strade cittadine, culminando nell’esposizione in viale Italia e confermando il forte richiamo esercitato dalle automobili del passato su residenti, turisti e appassionati.

Non sono mancate le iniziative fuori città, come la partecipazione alla Sagra dell’Uva di Cerveteri, occasione per promuovere il motorismo storico e rafforzare i rapporti con le altre realtà associative del territorio.

Accanto ai grandi appuntamenti, un ruolo importante è ricoperto dagli incontri mensili della terza domenica, durante i quali soci e appassionati si ritrovano davanti al Comune di Ladispoli per condividere un caffè, ammirare le vetture e trascorrere qualche ora insieme.

Una formula semplice, ma particolarmente apprezzata, che dimostra come la passione per le automobili possa diventare anche uno strumento di socializzazione e aggregazione.

La passione per i motori diventa occasione per stare insieme

La pizzata del 6 novembre si inserisce proprio in questa filosofia.

Non servono necessariamente grandi manifestazioni o lunghi cortei automobilistici per alimentare lo spirito associativo. A volte bastano una serata tra amici, una pizza e il piacere di ritrovarsi per rafforzare quel senso di appartenenza che rappresenta uno degli elementi distintivi dei Volanti Storici Ladispoli.

Perché dietro ogni automobile d’epoca non c’è soltanto un motore da conservare o una carrozzeria da restaurare. Ci sono storie personali, ricordi familiari, esperienze di vita e testimonianze di un passato che continua a suscitare emozioni.

Ed è proprio attraverso iniziative come questa che l’associazione guidata da Carbone e Ricca continua a coltivare una passione capace di unire generazioni differenti, trasformando il patrimonio automobilistico in un’occasione di incontro e condivisione.

L’appuntamento di venerdì 6 novembre rappresenta dunque un’altra opportunità per trascorrere una serata all’insegna della semplicità e dell’amicizia, confermando la volontà del sodalizio di mantenere vivo il rapporto tra i propri associati anche al di fuori dei tradizionali raduni.

Informazioni e prenotazioni

Per partecipare alla “Pizzata Volanti Storici Ladispoli”, in programma venerdì 6 novembre 2026, il ritrovo è fissato alle ore 19:00 in piazza Giovanni Falcone, davanti al Comune di Ladispoli.

La serata proseguirà presso Grecos, in via dei Monteroni 41, con menù fisso a 16 euro.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare:

Pasquale Carbone: 339 4424498

Fabio Ricca: 347 7846786

Un nuovo appuntamento, dunque, per i Volanti Storici Ladispoli, che continuano a dimostrare come la passione per le auto d’epoca non sia soltanto un modo per custodire il passato, ma anche un’opportunità per costruire nuove amicizie e condividere momenti di autentica convivialità.

Perché le automobili raccontano la storia, ma sono le persone a mantenerla viva.