Interventi di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza: previste modifiche alla viabilità dalle 22 alle 6. Ecco gli orari, le limitazioni e i percorsi alternativi per automobilisti, mezzi pesanti e autobus.

A12 Roma-Civitavecchia, chiusure notturne allo svincolo di Civitavecchia Nord il 4 e 5 novembre –

CIVITAVECCHIA – Due notti di chiusure programmate lungo l’autostrada A12 Roma-Civitavecchia, con particolare riferimento allo svincolo di Civitavecchia Nord. A comunicarlo è Autostrade per l’Italia, che ha annunciato una serie di interventi finalizzati all’ispezione e alla manutenzione delle barriere di sicurezza.

Le limitazioni alla circolazione interesseranno le notti tra mercoledì 4 e giovedì 5 novembre e tra giovedì 5 e venerdì 6 novembre 2026, con chiusure previste nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 6 del mattino successivo.

Gli interventi comporteranno modifiche temporanee agli accessi e alle uscite dello svincolo, con percorsi alternativi individuati per garantire la continuità dei collegamenti.

Prima notte: chiusure tra il 4 e il 5 novembre

Dalle 22 di mercoledì 4 alle 6 di giovedì 5 novembre, lo svincolo di Civitavecchia Nord sarà chiuso in entrata in direzione della strada statale 1 Aurelia e in uscita per i veicoli provenienti da Roma.

Per gli automobilisti diretti verso la SS1 Aurelia, Autostrade per l’Italia consiglia di utilizzare lo svincolo di Civitavecchia Porto.

Chi invece percorre l’autostrada provenendo da Roma e deve uscire a Civitavecchia Nord potrà utilizzare, in alternativa, lo svincolo di Civitavecchia Sud.

Una disposizione specifica riguarda i veicoli pesanti con massa complessiva a pieno carico superiore alle 7 tonnellate e gli autobus, che dovranno obbligatoriamente uscire a Civitavecchia Porto.

Seconda notte: nuove limitazioni tra il 5 e il 6 novembre

La seconda fase degli interventi è prevista dalle 22 di giovedì 5 alle 6 di venerdì 6 novembre.

In questa occasione, lo svincolo di Civitavecchia Nord sarà chiuso in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene dalla SS1 Aurelia.

Gli automobilisti che devono immettersi sull’autostrada in direzione della Capitale potranno utilizzare lo svincolo di Civitavecchia Sud.

Per i mezzi pesanti superiori alle 7 tonnellate e per gli autobus sarà invece obbligatorio accedere all’autostrada attraverso lo svincolo di Civitavecchia Porto.

Quest’ultimo rappresenterà anche il percorso alternativo indicato per i veicoli provenienti dalla SS1 Aurelia che devono uscire dall’autostrada.

Manutenzione e sicurezza: gli interventi sulla rete autostradale

Le chiusure rientrano nel programma di manutenzione e ammodernamento delle infrastrutture autostradali, attraverso il quale Autostrade per l’Italia punta a migliorare progressivamente gli standard di sicurezza, efficienza e qualità del servizio.

Le attività previste a Civitavecchia Nord riguarderanno nello specifico le barriere di sicurezza, elementi fondamentali per la protezione degli automobilisti e per la gestione dei rischi lungo la rete stradale.

La scelta di concentrare gli interventi nelle ore notturne consente di limitare le interferenze con i flussi di traffico diurni, pur rendendo necessaria una particolare attenzione da parte degli utenti che percorrono abitualmente il collegamento tra Roma, Civitavecchia e la via Aurelia.

Informazioni e aggiornamenti sulla viabilità

Autostrade per l’Italia invita gli automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a verificare le condizioni della circolazione prima di mettersi in viaggio.

Gli aggiornamenti saranno disponibili attraverso i canali informativi della società, l’applicazione ufficiale, i pannelli a messaggio variabile e i servizi radiofonici dedicati alla viabilità.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 803.111, servizio di assistenza sulla viabilità attivo 24 ore su 24.

Si raccomanda agli automobilisti, agli autotrasportatori e ai conducenti di autobus di programmare con anticipo gli spostamenti nelle due notti interessate, tenendo conto delle modifiche temporanee alla circolazione e dei percorsi alternativi indicati.