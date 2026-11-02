Fabio Bonfili: dopo Halloween si guarda già al Natale. L’appello è riqualificare il piazzale di Largo Monteverdi –

Per la prima volta abbiamo organizzato a Valcanneto una festa pubblica e completamente gratuita dedicata ad Halloween. Un’iniziativa realizzata da me, Fabio Bonfili, presidente dell’associazione Onde Libere, insieme ai volontari e a tutte le persone che hanno contribuito alla riuscita della giornata.

Abbiamo portato tanti bambini e famiglie a Largo Monteverdi, regalando alla frazione un pomeriggio di festa, sorrisi e condivisione.

Era una prima prova, una scommessa che possiamo dire di aver vinto. La partecipazione è stata importante e ci ha dimostrato quanto ci sia bisogno di iniziative di questo genere anche a Valcanneto, una frazione importante del territorio di Cerveteri che merita attenzione e valorizzazione.

Ma non vogliamo fermarci ad Halloween. Stiamo già lavorando a nuovi progetti per il Natale, con l’intenzione di portare altre occasioni di incontro e divertimento per le famiglie e soprattutto per i bambini.

C’è però un tema sul quale vorrei richiamare l’attenzione: la riqualificazione del piazzale di Largo Monteverdi.

Oggi quest’area versa in condizioni precarie e credo che sia arrivato il momento di pensare a un progetto che possa restituirle dignità e una nuova funzione per la comunità.

La mia proposta è quella di mantenere una parte dell’area destinata ai parcheggi, ma di ripensare una porzione importante del piazzale per trasformarla in uno spazio dedicato alle famiglie, ai bambini e alle iniziative pubbliche.

Immagino un luogo decoroso, accogliente e possibilmente attrezzato, dove poter organizzare feste, manifestazioni, attività culturali, eventi per bambini e momenti di aggregazione durante tutto l’anno.

Non dobbiamo pensare alle piazze soltanto come luoghi dove parcheggiare le automobili. Le piazze possono diventare il cuore delle comunità, spazi dove le persone si incontrano, i bambini giocano e nascono nuove iniziative.

Per questo mi piacerebbe che l’amministrazione comunale prendesse in considerazione questa proposta e aprisse un ragionamento concreto sul futuro di Largo Monteverdi.

Con l’associazione Onde Libere continuerò a impegnarmi per portare iniziative, creare occasioni e dare il mio contributo alla valorizzazione del territorio.

Valcanneto non deve essere una frazione dimenticata, ma una comunità alla quale dare le stesse opportunità, attenzioni e spazi di aggregazione che meritano tutti i cittadini.

La festa di Halloween è stata soltanto l’inizio. Adesso guardiamo avanti, a partire dal Natale e da un progetto più grande: restituire Largo Monteverdi alle famiglie.