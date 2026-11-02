Uno degli street artist più apprezzati a livello nazionale torna nella raffinata location sul Lago con una nuova collettiva con oltre 50artisti

“MobyDick” e “Lulù” conquistano Bracciano: bis a Palazzo Orsini con “NaturArt” –

Dopo il successo della serata inaugurale, torna a riempirsi d’arte, cultura e spettacolo la location di Palazzo Orsini a Bracciano: sabato 21 novembre c’è “NaturArt”, un omaggio a ciò che ci circonda, alla madre Terra, all’ambiente e alla consapevolezza sulla tutela del territorio, un’esposizione collettiva con oltre 50artisti curata da MobyDick, tra gli street artist più apprezzati a livello internazionale insieme a Luisana Leone, in arte “Lulù”, artista apprezzata in tutto il territorio e organizzatrice di numerose mostre di successo.

Alle opere, un mix appositamente selezionato tra quadri, sculture e fotografie, si affiancherà il live painting di Pier e Hoscolor che andranno a creare, accompagnati dalla musica di Daiana Scanu e il suo handpan, un’atmosfera davvero unica. L’evento è ad ingresso gratuito ma l’accesso è riservato solo ed esclusivamente ai possessori di invito.

Già lo scorso 24 ottobre, in concomitanza del primo appuntamento guidato sempre da MobyDick, tanti ospiti e personalità istituzionali intervenute, tra cui il Sindaco di Bracciano e la Sindaca di Cerveteri, intervenuta per portare un saluto ai numerosi artisti di Cerveteri presenti alla collettiva.

Un progetto quello di Moby Dick che non ha portato solamente il mondo dell’arte ad esprimersi in una location d’eccezione e di prestigio nel territorio, ma ha condiviso temi di consapevolezza ambientale, sociale e di rispetto degli animali, con l’intervento tra l’altro della Leal – Lega Antivivisezionista.

Anche sabato 21 non mancheranno gli ospiti del Litorale: solamente tra Cerveteri, Ladispoli e la zona a nord di Roma, più di 30 gli artisti che interverranno.