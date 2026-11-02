Il Sindaco di Cerveteri, Elena Gubetti, invita la cittadinanza al Cerimoniale Istituzionale della Giornata dell’Unità Nazionale e della Festa delle Forze Armate

Gubetti: “Dedichiamo il nostro 4 Novembre ai Militari italiani morti in Bosnia” –

“In occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e della Festa delle Forze Armate, in concomitanza della quale anche quest’anno a Cerveteri si terrà una cerimonia al Monumento ai Caduti, il pensiero e il cuore arriveranno fino in Bosnia: dedicheremo questo piccolo ma sentito momento istituzionale ai due militari dell’Esercito Italiano e ai due del Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana che lo scorso 29 ottobre hanno perso la vita servendo la Patria, compiendo tra l’altro un ultimo gesto eroico ed evitando sino all’ultimo che l’elicottero su cui si trovavano a bordo precipitasse sul centro abitato, causando una tragedia ancor più grande. Celebreremo il 4 Novembre per loro, per tutti gli uomini e le donne che ogni giorno si mettono a disposizione del Paese, che lavorano per una società di pace in Italia e nel mondo”.

A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri, in vista della Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate, invitando la cittadinanza a partecipare al Cerimoniale Istituzionale che avrà luogo mercoledì 4 novembre, con inizio alle ore 09:15 sotto al Municipio in Piazza Risorgimento per la formazione del corteo delle autorità; la manifestazione proseguirà con la celebrazione della Santa Messa e, successivamente, con la deposizione di una corona d’alloro al Monumento ai Caduti.

«Quattro nomi, quattro servitori dello Stato, padri, madri, figli del nostro Paese che non ci sono più e che vogliamo ricordare insieme a tutti quei nomi di giovani di Cerveteri scritti sul Monumento di Piazza Aldo Moro – ha aggiunto il Sindaco di Cerveteri, Elena Gubetti – i sergenti dell’Esercito Simone Ruggia e Claudio Marchesi, il tenente del Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana Franco Adriano Zecchillo e la sergente Laura Procacci. Il nostro pensiero sarà per loro, per le loro famiglie e i loro cari, ai quali giunga la vicinanza e il sostegno di tutta la comunità di Cerveteri».

“Le celebrazioni del 4 Novembre sono da sempre estremamente sentite all’interno della nostra città, una comunità che ha pagato caro lo scotto e gli orrori dei due conflitti mondiali – conclude il Sindaco Gubetti –. Invito dunque tutti a partecipare alla cerimonia: per non dimenticare, per lanciare un messaggio di speranza e pace, in memoria e ricordo di chi per un’Italia unita e democratica ha sacrificato la propria vita”.