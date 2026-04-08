Di Beatrice Pucci

Uno degli scorci più belli e caratteristici di Santa Marinella approda sulle frequenze nazionali e sulle radio digitali. Si tratta della suggestiva Terrazza sul mare di via Ulpiano, scelta dal giovane artista KRYHOS come immagine simbolo per la copertina del suo ultimo singolo “Feel the Night”. Un omaggio visivo al nostro litorale che accompagna un importante traguardo radiofonico: il prossimo 13 aprile, tra le ore 10:45 e le 11:30, il brano andrà in onda su All Music Digital Radio.

L’inedito sarà trasmesso all’interno del format Mychance presentato da Roberta Calce, un’opportunità di rilievo che ha già permesso la diffusione del progetto su oltre 50 emittenti tra radio FM e digitali.

Nato e cresciuto nella Provincia di Roma, KRYHOS è un interprete emergente che ha scelto di legare indissolubilmente la sua musica pop-commerciale ai luoghi del cuore del Litorale romano. Dopo aver celebrato l’antico acquedotto di Monte Romano nel primo singolo “Libero nel Vento”, con “Feel the Night” l’artista punta i riflettori su Santa Marinella, trasformando lo scorcio di via Ulpiano in musica.

La Redazione di BaraondaNews lo ha incontrato per condividere in questa intervista esclusiva il suo viaggio artistico tra indipendenza ed amore per la nostra costa, preferendo far parlare l’arte e i luoghi piuttosto che la propria immagine privata.

L’INTERVISTA

KRYHOS, la tua musica sembra avere un legame visivo molto forte con Santa Marinella. Perché proprio la Terrazza di via Ulpiano?

“La mia passione per la musica pop è nata tra le onde del mare e il rumore del vento. La notte per me è un momento speciale di connessione e la Terrazza di Santa Marinella incarna perfettamente quel senso di pace e di riflessione che intendevo trasmettere. È la cornice ideale per un brano che invita a connettersi con l’energia della notte”.

Santa Marinella protagonista in musica: la Terrazza di via Ulpiano nella copertina del nuovo singolo di KRYHOS

Il tuo percorso artistico però non nasce direttamente con il microfono in mano…

“Esatto. Il mio è un viaggio da interprete autodidatta. È iniziato con la danza modern e il teatro, esperienze che mi hanno regalato l’emozione del palco. È stato poi il musical a farmi capire che la musica non mi avrebbe più abbandonato. Ho iniziato ad ascoltare le ombre del mio passato dando voce all’arte. ‘Libero nel Vento’ è stato il mio debutto dance della scorsa primavera ed invitava alla libertà; ‘Feel the Night’ è invece più introspettivo, un pop classico che parla di rinascita notturna”.

Oggi sei un interprete autodidatta che si occupa di registrazione, postproduzione e distribuzione. Qual è la sfida più grande?

“Partire da zero richiede coraggio. Essere un autodidatta nell’autoproduzione significa crederci anche quando la salita è ripida. La soddisfazione più grande? È un mix di sensazioni, da un lato una gioia unica nel vedere il mio sogno nel cassetto prendere vita in modo indipendente; dall’altro, la preoccupazione di interfacciarsi con un settore così competitivo. La musica mi sta insegnando che, anche se la salita sarà lunga, ogni ostacolo si potrà superare”.

Progetti per il futuro?

“Come si dice ‘Qualcosa bolle in pentola’. Sto già preparando il prossimo inedito per la stagione più attesa dell’anno. Il mio desiderio più grande ora è tornare a studiare canto professionalmente per far diventare questa passione un lavoro a tutti gli effetti”.

Dove ascoltare KRYHOS?

“I brani sono disponibili su Spotify, Amazon Music, Apple Music e YouTube Music e su tutti i principali canali digitali. Per chi vuole vivere un’esperienza ancora più visiva può collegarsi sul mio canale YouTube ” @iamkryhos ” per guardare i lyrics video.

La Redazione di BaraondaNews coglie l’occasione di ringraziare KRYHOS per aver scelto di raccontarsi, mantenendo quel riserbo che mette al centro la musica e le bellezze del territorio. In bocca al lupo!