La struttura, finanziata con fondi PNRR, sta prendendo forma nell’area del plesso di Piazzale della Gioventù

Santa Marinella, proseguono i lavori per la materna Carducci –

In un comunicato diffuso dal Comune di Santa Marinella si sottolinea che le tempistiche di realizzazione dell’opera sono in linea con il programma di lavori previsti dal PNRR.

L’ente ritiene dunque che saranno pertanto soddisfatte tutte le scadenze previste accostando questo progetto ad altri chiusi dall’ente con largo anticipo.

“Santa Marinella centra ancora gli obiettivi programmati per tutti i finanziamenti accordati – spiegherà il Sindaco Tidei – parliamo oggigiorno di oltre trenta milioni di euro, di cantieri in attività, investiti nelle opere pubbliche. La scuola materana Carducci rappresenterà altro punto di riferimento scolastico e generazionale, una struttura che abbraccerà ed accoglierà famiglie e giovani creature, un’altra opera che presto verrà alla luce che manifesta come e quanto l’Amministrazione abbia a cuore altresì l’edilizia scolastica presente e futura santamarinellese. Una città completamente impegnata nella sua evoluzione e trasformazione, una città ben presto fiore all’occhiello del turismo, della qualità di vita e dell’inclusione sociale”.