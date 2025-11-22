Manziana, fiamme in uno stabile. I vvf salvano una anziana

Alle ore 20.00 di ieri sera i Vigili del fuoco di Bracciano sono stati impegnati in un incendio appartamento nel comune di Manziana.

A bruciare era un alloggio sito al secondo piano di uno stabile sito in corso Vittorio Emanuele. I Vvf della 25A arrivati immediatamente sul posto hanno subito dato il via alle operazioni di spegnimento contemporaneamente parte della squadra faceva ricerca all’interno dello stabile. Tratta in salvo un’anziana donna e affidata alle cure del 118 presente sulla scena. La rapidità di esecuzione ha fatto si che l’incendio non si propagasse all’intero edificio. Visto la mole del fumo sprigionato per i Vvf ci sono volute molteplici autorespiratori, bombole di aria, per respirare in sicurezza. Presenti anche i Carabinieri.

Immagine di repertorio