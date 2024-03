I Consiglieri del centrodestra di Santa Marinella commentano così le parole della maggioranza: “Presenteremo in consiglio comunale una richiesta di annullamento della delibera”

I Consiglieri del centrodestra si Santa Marinella rendono noto quanto segue.

“Alle parole degli esponenti della maggioranza devono seguire i fatti: l’amministrazione Tidei deve compiere immediatamente tutti gli atti formali per fermare una volta per tutte il Project Financing dello stabilimento La Perla del Tirreno. Per questo, presenteremo in consiglio comunale una richiesta di annullamento della delibera nr. 60 del 2019, che stabilisce le linee di indirizzo. Ci aspettiamo che, coerentemente a quanto dichiarato, la maggioranza voti favorevolmente. Se così non sarà, l’unica conclusione possibile sarà che le dichiarazioni che abbiamo letto in questi giorni non erano un tardivo ripensamento, ma semplici parole e chiacchiericci della maggioranza.”