Santa Marinella, avviata la sostituzione dei cestini dei rifiuti

L’iniziativa, partita in questi ultimi giorni, prevede di rafforzare quantitativamente e migliorare qualitativamente la dotazione che ad oggi è presente in città.

“Stiamo finalmente sostituendo, laddove sono in pessime condizioni o non ci sono affatto, i cestini per la raccolta di piccoli rifiuti. Nelle settimane scorse in accordo con la Gesam, abbiamo preparato una mappa dei vari punti che necessitano di nuovi cestini e man mano stiamo provvedendo alla fornitura e installazione”, ha spiegato il consigliere con delega all’ambiente Alessio Magliani.

“Questa riorganizzazione, che vuole prendersi cura della città e tutelare l’ambiente, segue le linee suggerite dagli studi preliminari volti a migliorare la fruibilità dei cestini stessi e la loro collocazione, con attenzione al decoro urbano, in modo da coniugare gli aspetti funzionali a quelli di rispetto del contesto urbano. È nostra intenzione procedere a compimento entro l’inizio dell’estate, così da ovviare alle esigenze di una città che si prepara ad accogliere tanti turisti. È importante che i cittadini collaborino parimenti al mantenimento dei nuovi cestini, che sono stati in alcuni casi vandalizzati”, ha concluso il consigliere Magliani.



Dello stesso avviso è il sindaco Pietro Tidei, che caldeggia la collaborazione dei cittadini a mantenere in buono stato i nuovi cestini per i piccoli rifiuti. “Cerchiamo di collaborare tutti per il bene di Santa Marinella e Santa Severa. Cominciamo a non gettare carte e mozziconi di sigarette in terra e a non danneggiare i nuovi cestini, che devono essere utilizzati per le finalità previste, ossia non sporcare le sedi stradali e i marciapiedi È nostro obiettivo dare risposte ai cittadini e restituire alla città un nuovo aspetto, più curato e attento all’ambiente”, ha dichiarato il sindaco Tidei.