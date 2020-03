Condividi Pin 0 Condivisioni

Santa Marinella, programmata la distribuzione delle mascherine-

Si è tenuta nel tardo pomeriggio di ieri una riunione operativa indetta dal C.O.C. di Santa Marinella (Centro Operativo Comunale) per organizzare la distribuzione sul territorio di Santa Marinella e Santa Severa del primo approvvigionamento di mascherine.

Priorità per gli over 65 e persone affette da patologie preesistenti e/o con problematiche di salute gravi i cui nominativi sono stati forniti dall’Ufficio anagrafe e dall’Azienda sanitaria ASL Rm4, circa 5 mila persone complessivamente.

La distribuzione delle mascherine alle categorie ritenute più a rischio osserverà il seguente calendario:



lunedì 30 Marzo – Santa Marinella (dal Villaggio del Fanciullo a tutta la località Prato del Mare);

Martedì 31 Marzo – Santa Marinella, zona Alibrandi.

Da Mercoledì 1 Aprile, nuova programmazione per le restanti zone di Santa Marinella e per la distribuzione nella frazione di Santa Severa che lo stesso C.O.C provvederà a comunicare nei prossimi giorni.

TIDEI – abbiamo acquistato un consistente numero di mascherine chirurgiche e con largo anticipo, purtroppo le difficoltà nella logistica dovute alle misure più restrittive di contrasto e prevenzione al COVID – 19 hanno causato un ritardo nelle consegne che sta avvenendo a scaglioni. Nel frattempo oltre a parte di quelle acquistate da noi , siamo riusciti a reperire una fornitura dalla Regione Lazio e dalla CARICIV che ci consente di coprire le circa 5mila persone ritenute più a rischio. Con la restante fornitura in arrivo riusciremo a garantire almeno 2 mascherine per famiglia su tutto il territorio di Santa Marinella e Santa Severa fermo restando che tutti gli operatori di servizi pubblici e privati rivolti al pubblico nonché RSA e Case di Cure hanno già ricevuto la loro fornitura.



Ce la stiamo mettendo tutta , e come in ogni comunicato ci tengo a ringraziare i ragazzi della Protezione Civile e tutta la macchina del volontariato che da settimane lavora senza sosta oltre al prezioso lavoro svolto dalle forze dell’ordine. Un’ultima raccomandazione, cittadini vi prego di utilizzare il numero del COC , specialmente il cellulare attivo h24, solo per motivate urgenze, non occorre prenotare le mascherine e per tutte le informazioni consultate il sito del comune di Santa Marinella.

Pietro Tidei