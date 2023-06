Il 18 GIUGNO PRIMARIE IN PIAZZA TRIESTE PER LA SCELTA DEL NUOVO SEGRETARIO REGIONALE DEL LAZIO

Si riportano di seguito le parole del Partito Democratico Santa Marinella-Santa Severa.

Il nostro Circolo dopo aver organizzato il Congresso nazionale e poi le primarie che hanno visto la nuova segretaria Elly Schlein vincere con oltre un milione di voti, ha affrontato una campagna elettorale per le elezioni amministrative, decisamente impegnativa, che ha però portato alla vittoria al primo turno del sindaco Tidei e ad essere il primo partito della coalizione, battendo fdi.

Domenica 18 Giugno, il Partito Democratico di Santa Marinella sarà protagonista di un altro incontro democratico: le Primarie per l’elezione del nuovo Segretario Regionale del Lazio a cui parteciperanno i candidati Daniele Leodori e Mariano Angelucci.

A tal proposito, un pensiero di affetto e stima lo vogliamo dedicare all’amico Bruno Astorre che ci ha lasciato pochi mesi fa e a cui ciascuno della nostra comunità deve qualcosa.

Domenica 18 Giugno, si potrà votare dalle 8 alle 20 presso i gazebo che saranno allestiti su tutto il territorio del Lazio: Il gazebo del nostro circolo sarà in Piazza Trieste.

Le Primarie saranno aperte a tutti. Possono votare: gli iscritti e i non iscritti; le ragazze e i ragazzi di 16 anni e quelli dai 14 ai 16 iscritti ai giovani democratici; gli stranieri con permesso di soggiorno. Per votare è sufficiente portare con sé ai gazebo la carta d’identità, la tessera elettorale e un contributo di 2 euro (contributo non dovuto, ma volontario per gli iscritti al partito).

È necessario ricostituire “Una rete democratica per una nuova connessione sentimentale con le cittadine e cittadini del Lazio – lo sottolinea la Consigliera Regionale del Partito Democratico Eleonora Mattia – Una rete democratica per rinnovare il PD soprattutto nella Provincia di Roma. Sono giorni difficili ma dobbiamo continuare a combattere per le nostre idee”.

Vi invitiamo a partecipare e a sostenere i nostri e vostri rappresentanti del territorio: Andrea Amanati e Paola Fratarcangeli, entrambi rieletti al secondo mandato e rispettivamente Assessore e Consigliera al Comune di Santa Marinella. Votando per la Lista “Rete Democratica” ed esprimendo le due preferenze, voterete per il candidato Segretario Regionale, Daniele Leodori.

Il nostro Circolo sarà presente sul territorio tra la gente, al di là di elezioni e congressi. Per maggiori informazioni potete scrivere a [email protected]

