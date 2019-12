Condividi Pin 1 Condivisioni

Doppio appuntamento con il presepe vivente di Santa Marinella

Appuntamento per le ore 16 alle ore 19, presso il Parco dei Mostri in Via della Libertà.

Il 6 gennaio sarà prevista una sfilata per le vie del centro storico.