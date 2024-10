Santa Marinella: presentazione del libro “La Quarta Luna. Omicidi sulla via di Santiago” di Fabio Angeloni

Nuovo appuntamento con gli autori alla biblioteca A. Capotosti.

Venerdì 4 ottobre alle 16.30 sarà presentato il libro “La Quarta Luna. Omicidi sulla via di Santiago” di Fabio Angeloni un thriller storico, che appassionerà i lettori.

“E’ con piacere che ospitiamo nella nostra biblioteca Fabio Angeloni, giornalista e scrittore, che torna nella sua Santa Marinella per presentare il suo ultimo romanzo, che ha visto la collaborazione di Viviana Scataretico di Santa Marinella per la ristesura”,ha annunciato l’assessore alla cultura Gino Vinaccia.

A dialogare con l’autore sarà lo scrittore Gino Saladini, mentre leggerà alcuni brani Carmen Minieri. Un incontro che si preannuncia ricco di spunti e curiosità. ha annunciato l’assessore alla cultura Gino Vinaccia.

Un romanzo premiato e molto apprezzato dai lettori presso i quali ha riscosso un altissimo indice di gradimento. “La Quarta Luna” ha conquistato anche il Premio Garfagnana per l’Idea più originale e si è guadagnato un posto d’onore sullo scaffale della letteratura italiana alla Public Library di New York. Un riconoscimento importante che sottolinea la qualità e l’originalità di questo thriller storico.

Dietro le pagine avvincenti di “La Quarta Luna” si nasconde una storia particolare. Fabio Angeloni ha impiegato ben cinque anni per portare a termine il suo romanzo, un periodo nel quale è stato anche impegnato come delegato del sindaco al Controllo di Gestione e alla Spending Review del Comune di Santa Marinella.

“Due anni di lavoro volontario ma quotidiano sui conti bucherellati del Comune di Santa Marinella… e poi la notte alle prese con gli omicidi sulla via di Santiago. Sinceramente, non so cosa fosse più thriller”, scherza l’autore.

Al termine con una sperimentata accoppiata vino-libri, degustazione a tema degli ospiti del “Celeste Verdejo”, il vino spagnolo citato nel romanzo.

Un’occasione unica per incontrare Fabio Angeloni e scoprire i retroscena di un romanzo che ha già appassionato centinaia di lettori.