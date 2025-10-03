Santa Marinella presenta la nuova edizione 2025 di Fish & Wine: nel weekend la festa del mare e del gusto –

Presentata la nuova edizione 2025 di Santa Marinella Fish&Wine. Nel weekend, sabato 4 e domenica 5 ottobre, tornerà infatti la festa del mare e del gusto con cui la città celebrerà il pescato locale e le eccellenza vitivinicole del territorio. L’appuntamento, giunto quest’anno alla terza edizione, è organizzato da Istinto Social LAB 4 Smart Business APS, patrocinato dal Comune di Santa Marinella e realizzato grazie ai contribuiti di Regione Lazio per Etruria Meridionale. Un’edizione che quest’anno, oltre a voler promuovere e valorizzare l’anima marinara e quella agricola del litorale con appuntamenti enogastronomici imperdibili nel cuore della città a Piazza Trieste, vuole allargar i propri confini e abbracciare altre iniziative come quelle culturali, archeologiche e sportive per far assaggiare a turisti e visitatori ogni sfumatura della bellezza che Santa Marinella può offrire.

E proprio per spiegare programma, iniziative ed appuntamenti previsti dalla terza edizione stamani è andata in scena la conferenza di presentazione a via Cicerone 25. Una conferenza presieduta dal Sindaco Tidei, dal Presidente del Consiglio Comunale Emanuele Minghella, dalla Consigliera Paola Fratarcangeli, da Massimo Castellano presidente del partner dell’evento, MAR, l’Associazione per le Attività Marine e di Ricerca ETS, quindi Giorgio Bianchi del “Borghetto” e Catya Cuordileone referente di tutte le attività commerciali di Piazza Trieste.

Ad aprire, come sempre, il Sindaco Tidei: “Fish&Wine sta diventando sempre più un appuntamento ormai tradizionale. Un evento che si inserisce sempre di più nella direzione che vogliamo dare allo sviluppo turistico. La valorizzazione del nostro pescato e dei grandi vini locali quest’anno abbraccerà percorsi culturali e storici alla scoperta di quel che offre la bellezza di Santa Marinella, un viaggio tra storia e sapori autentici che continua a rafforzare l’identità della nostra comunità così come al contempo turismo, economia e sviluppo”.

Un programma decisamente ricco e coinvolgente. Un programma che abbraccia storia, archeologia, come sottolineerà la Consigliera Paola Fratarcangeli. “Fish&Wine racconta Santa Marinella attraverso il suo mare ed i suoi sapori. Quest’anno evoluzione importante, perché al fianco del folklore enogastronomico proponiamo progetti culturali strategici tra visite, tour, percorsi tra sport, storia ed archeologia, per vivere la città nella sua totalità, in maniera autentica e partecipata”.

E proprio in questa direzione vanno quindi gli appuntamenti di un weekend mozzafiato. Dalla partenza sabato pomeriggio che abbraccia storia, archeologia e sport con corsa ciclistica destinazione Castrum Novum chiamata Archeo Bike Tour, alla camminata urbana prevista domenica mattina a cura della guida turistica Barbara Mantovani per ammirar da vicino le bellezze della città: ogni iniziativa riporterà a confluirà nel cuore pulsante della due giorni, ovvero Piazza Trieste, dove la città, i promotori e l’organizzazione riaccoglierà turisti, residenti e visitatori tra stand, degustazioni, Masterclass, show cooking, workshop e laboratori dove testarsi ed al contempo assaggiare e godersi i prodotti unici locali. Prima della cena in Piazza, quella del sabato sera, apriranno i saluti istituzionali seguiti da un tuffo nella Blue Economy, l’economia del mare, con un vero e proprio Talk Blue Inspiration, un vero e proprio tuffo nelle frontiere dell’economia sostenibile. Sabato sera anche spettacolo e musica live: fiocca il concerto di un artista molto richiesto sul litorale e che per la prima volta, in occasione dell’importanza dell’evento, si esibirà a Santa Marinella, Vincenzo Bencini.

“Attraverso Fish&Wine offriamo la qualità della nostra costa, un viaggio che quest’anno vogliamo render ancor più unico – ricalcherà il Presidente del Consiglio Comunale, Emanuele Minghella – Questa nostra pianificazione è figlia di un percorso che svolgiamo ormai da anni e che in quest’edizione punta a promuovere Santa Marinella in tutte le sfumature del suo splendore, offrendo tutto ciò che vanta, partendo da Piazza Trieste che resta il cuore pulsante dell’evento fino ad estendersi e diramarsi per abbracciare tutte le attrazioni cittadine”.

L’obiettivo è avvicinare turisti, appassionati, visitatori e cittadini nel cuore pulsante di una Piazza Trieste in cui confluirà ogni iniziativa. La degustazione sarà offerta e curata dai ristoratori locali, che per l’occasione adibiranno i loro locali coi colori storici della città: dalle tovaglie rosse ai tovaglioli blu, per rafforzar ancor di più quel senso d’appartenenza, di identità e di attaccamento alle radici. Comunità di cui recitano storicamente parte preziosissima i pescatori locali, che quest’edizione intende valorizzare attraverso il loro pescato, la loro passione, i loro prodotti. Città pronta ad accogliere tutti i suoi turisti, ancora una volta: Santa Marinella è tutta pronta per la terza edizione di Fish&Wine 2025.