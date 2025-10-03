Sabato 11 ottobre: Un’oasi di storie per piccoli esploratori, letture NPL presso l’Oasi Naturale del Bosco di Palo –

Un pomeriggio speciale tra natura e racconti. Sabato 12 ottobre, alle ore 15:30, torna a Ladispoli l’appuntamento con Nati per Leggere, il programma nazionale dedicato alla promozione della lettura in famiglia. L’iniziativa, organizzata dal Gruppo Volontari di Ladispoli con la collaborazione della Biblioteca Comunale, avrà come scenario d’eccezione l’Oasi Naturale del Bosco di Palo, uno dei luoghi più suggestivi del territorio.

L’incontro, intitolato Un’oasi di storie per piccoli esploratori, è pensato per bambini da 0 a 6 anni accompagnati dalle loro famiglie. Sarà un momento di condivisione e ascolto, dove la magia della lettura a bassa voce si intreccerà con la bellezza dell’ambiente naturale. L’ingresso è previsto da via Corrado Melone, presso la zona parcheggio della vecchia stazione di Palo.

Nati per Leggere nasce dalla convinzione, supportata da studi scientifici, che ogni bambino sia “nato per leggere”. Leggere insieme, ogni giorno e anche solo per pochi minuti, rafforza il legame tra genitori e figli, arricchisce il linguaggio, stimola l’immaginazione e getta le basi per diventare futuri lettori.

La partecipazione è gratuita ma su prenotazione. In caso di maltempo, l’appuntamento sarà rimandato a sabato 18 ottobre. Un invito aperto a tutti: ci vediamo… nel bosco e in Biblioteca!