Santa Marinella: Piero Marrazzo presenta il suo libro “Storie senza Eroi”

“Storie senza Eroi”, è il titolo del libro scritto da Piero Marrazzo, protagonista della presentazione che si svolgerà venerdì 4 aprile alle ore 17:30 presso la Biblioteca Civica “A. Capotosti”.

Il libro contiene la storia dell’ex governatore della Regione Lazio e giornalista e della sua famiglia, di cui cerca le origini per conoscere sé stesso. Un incrocio di vicende che pongono le basi ad un racconto narrativo che mette in contrasto la sfera personale con il ruolo politico, in cui potere e responsabilità si intrecciano.

Alla presentazione interverranno il sindaco Pietro Tidei, le consigliere regionali Michela Califano e Marietta Tidei, modererà la consigliera alle Pari Opportunità Paola Fratarcangeli.

L’incontro fa parte del programma primaverile della Biblioteca Civica approvato dall Giunta.