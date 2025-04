La Fontana Centrale di Ladispoli: Un Simbolo Abbandonato?

La consigliera di minoranza Amelia Mollica Graziano ha espresso forti critiche nei confronti dell’amministrazione Grando, puntando il dito contro lo stato di abbandono in cui versa la fontana centrale della città. Questo monumento, che rappresenta un simbolo per Ladispoli, si trova in una posizione centrale e dovrebbe essere motivo di orgoglio per la comunità.

“Chi governa una città dimostra il proprio valore dalla cura che riserva ai suoi spazi pubblici”, ha affermato Graziano. “E qui, nella nostra piazza, la realtà parla chiaro: una fontana centrale lasciata all’abbandono totale è il segno di un’amministrazione assente, più interessata a cemento e piani integrati che al decoro urbano.”

Le parole della consigliera non lasciano spazio a dubbi: “Questa è l’attenzione che riserva alla città chi dice di amarla? Questo è il futuro che vogliamo? È ora di dire basta a chi distrugge la nostra città, a chi lascia marcire invece di curare”, ha continuato. “È chiaro che la gestione del decoro urbano non è una priorità per chi governa. La città merita rispetto, e chi la governa ha il dovere di dimostrarlo.”

Con queste parole, la consigliera Mollica Graziano invita la comunità a riflettere sull’importanza di prendersi cura degli spazi pubblici e a chiedere un cambiamento per il bene di Ladispoli. La speranza è che queste critiche possano stimolare un dialogo costruttivo e portare a un futuro migliore per la città e i suoi simboli.