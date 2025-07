Santa Marinella, PD: il 9 luglio un incontro per parlare di diritti, proposte sulla casa, lavoro e sanità pubblica –

“Il Partito Democratico di Santa Marinella e Santa Severa continua la propria attività politica con gli incontri “La Politica al Servizio dei Cittadini”, aperti a tutte le cittadine e i cittadini.”

Lo dichiara in un comunicato il Partito Democratico di Santa Marinella e Santa Severa, affermando inoltre:

“Il prossimo incontro in programma, dal titolo “Diritti connessi. Casa, sanità e lavoro. Costruiamo l’alternativa al Governo, ripartiamo dai territori”, è in calendario mercoledì 9 luglio 2025, alle ore 18:30, presso il bistrot “la terrazza del porto” al Porto turistico di Santa Marinella.

Sarà un’importante occasione per informare e condividere tematiche sociali rilevanti, sancite dalla nostra Costituzione, come il lavoro, la salute e la dignità.

In un momento di fragilità sociale, – dichiara la segretaria dem Lucia Gaglione -, non si può non denunciare come i governi di destra stentino a mettere al centro dell’agenda politica questioni cruciali. I tagli ai fondi per la sanità pubblica e l’istruzione, così come per le politiche abitative e le pari opportunità, stanno compromettendo il benessere dei cittadini. Le misure proposte, con coperture finanziarie irrisorie rispetto alle reali necessità, evidenziano la necessità di informare e lottare insieme ai cittadini su questioni che incidono profondamente sulla vita quotidiana di tutti noi.

L’incontro avrà tra i suoi ospiti, Massimiliano Valeriani, consigliere regionale PD Lazio, coordinatore del Forum Nazionale Casa, Cristina Michetelli, delegata al bilancio e patrimonio della Città Metropolitana di Roma Capitale e membro della Direzione Nazionale PD, Pierluigi Sanna, Vicesindaco della Città Metropolitana di Roma Capitale, e Michela Califano, consigliera regionale PD Lazio e membro della direzione provinciale. L’evento sarà moderato da Lucia Gaglione, segretaria del circolo PD di Santa Marinella, con la partecipazione del sindaco Pietro Tidei e degli amministratori locali e del territorio.

Durante l’incontro, affronteremo, l’“emergenza dell’abitare”. Il consigliere Valeriani presenterà la proposta del PD per una politica abitativa strutturale, che prevede l’inserimento del diritto alla casa in Costituzione, sottolineando come questo diritto non debba essere un privilegio per pochi, ma un diritto garantito a tutti.

Attualmente, in Italia, sempre più persone si trovano in difficoltà a trovare un alloggio dignitoso: gli affitti sono alle stelle, gli studenti soffrono per la mancanza di posti letto, i giovani hanno difficoltà a costruire un futuro e molte famiglie sono intrappolate in situazioni precarie.

Discuteremo con l’On. Cristina Michetelli del pacchetto sicurezza del governo Meloni, trasferito dal ddl al decreto legge. È un decreto a rischio di incostituzionalità, nel metodo e nel merito, in primis perché non esiste “l’urgenza”. A sottoscriverlo, è la Corte di Cassazione. È evidente che si tratta di una misura che mira a generare paura e insicurezza, attuando una svolta giustizialista ed autoritaria che penalizza le fasce più vulnerabili della popolazione, in particolare donne e giovani.

Parleremo della Città Metropolitana con il vicesindaco Pierluigi Sanna, e del crescente impegno dell’Ente verso i territori, evidenziando come negli ultimi anni siano stati impiegati fondi per supportare opere pubbliche significative nelle città della provincia di Roma, come nel caso di Santa Marinella, che ha ricevuto finanziamenti dal PUI sport per la realizzazione della piscina comunale.



Affronteremo infine, la questione della sanità pubblica, con la consigliera Michela Califano, facendo il punto sui due anni e mezzo di Governo della Giunta di cdx. Evidenzieremo come, la Regione Lazio stia, da un lato, mostrando immobilismo, senza investimenti adeguati, e dall’altro, stia smantellando progressivamente le buone pratiche in essere, che minano uno dei pilastri fondamentali del nostro Paese “il diritto alla salute e alla cura”, il tutto penalizzando i cittadini. Quest’incontro, – continua la segretaria dem – sarà anche un’opportunità per ribadire l’impegno del PD di Santa Marinella nelle battaglie presenti e future. Vogliamo continuare a lavorare per l’introduzione del salario minimo e valutare l’introduzione del “salario minimo stagionale”, per garantire dignità ai lavoratori e supportare le imprese nella ricerca di personale qualificato. A breve avvieremo una raccolta firme su proposta PD, per introdurre il diritto alla “casa” in Costituzione e per istituire la figura dello psicologo di base con Legge regionale.

È il momento di costruire l’alternativa – conclude Gaglione – ai governi di destra inadeguati nel dare priorità ai diritti e allo sviluppo, e di offrire soluzioni strutturali che vadano oltre l’emergenza. L’impegno quotidiano, è per noi, la chiave per una società più equa, coesa, sicura e solida.

Invitiamo dunque tutti a partecipare a questo importante incontro per discutere insieme delle tematiche che riguardano la nostra comunità.”