Circa 200 bombole accatastate tra la sterpaglia. La Polizia Locale continua le indagini sull’incendio.

Durante un sopralluogo in una delle zone colpite dall’incendio di domenica scorsa, la Polizia Locale di Cerveteri ha fatto una scoperta allarmante: circa 200 bombole del gas abbandonate e accatastate tra le sterpaglie in quello che si è rivelato un deposito abusivo di un privato. Una situazione ad altissimo rischio che avrebbe potuto causare un’esplosione devastante. Gli agenti della Municipale, guidati dal comandante Cinzia Luchetti, hanno immediatamente avviato le procedure per identificare e denunciare il proprietario dell’area. Nel frattempo, proseguiranno le ispezioni in altri terreni per verificare il rispetto dell’ordinanza che impone la rimozione della vegetazione secca, al fine di prevenire nuovi incendi, fermo restando che quello di domenica, come sostenuto dalla sindaca di Cerveteri, Elena Gubetti, è opera di piromani. Le indagini per indivisuare i responsabili sono in corso.