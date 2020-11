Share Pin 23 Condivisioni

Recuperati 490 mila euro per ripararlo e convertirlo in erba sintetica

Santa Marinella, parte il bando per ristrutturare il Campo Sportivo –

Oggi è stato pubblicato il bando di gara per il recupero del campo sportivo di Santa Marinella.

Il campo sportivo, un tempo eccellenza territoriale, è da tempo in uno stato di completo abbandono e degrado.

La struttura, da campo in erba naturale, sarà convertita in erba sintetica: verrà dotato in maniera da potervi praticare molte discipline sportive, oltre al calcio.

“Si tratta di un importante ed attento lavoro di squadra, a cui ha preso parte l’amministrazione comunale, in particolar modo il vicesindaco Andrea Bianchi e la consigliera delegata allo Sport Marina Ferullo”, dichiara Pietro Tidei, sindaco di Santa Marinella.

L’intera operazione avrà un costo inferiore al mezzo milione di euro e permetterà anche la ristrutturazione dei locali spogliatoio.

Il Comune è riuscito a reperire i fondi senza contrarre nuovi mutui, operazione impossibile ad enti in default.

Si tratta di 490.000 euro raccolti destinando i residui di precedenti mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti.

Tidei ha poi annunciato che grazie ad ulteriori fondi ottenuti in passato per altre opere sportive, sarà possibile avviare la costruzione di una nuova piscina comunale nella stessa area del campo sportivo