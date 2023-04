Inaugurato il primo lotto di terreno che potrà essere utilizzato dal centro sociale anziani di via Lazio

Santa Marinella: parte il primo orto sociale –

Riceviamo e pubblichiamo –

Inaugurato tra gli applausi dei tanti presenti il primo lotto di terreno che potrà essere utilizzato dal centro sociale anziani di Via Lazio, e dove sarà realizzato il primo orto sociale di Santa Marinella.

Un altro importante traguardo raggiunto dalla amministrazione comunale del sindaco Pietro Tidei, promosso in collaborazione con l’assessorato alle politiche sociali che ha potuto attuare la prima fase di un progetto, che era stato elaborato già alcuni mesi fa, e che al momento interessa solo un primo lotto di terreno.

Ma è solo l’inizio perché la giunta Tidei ha preso possesso dei terreni ex Arsial dell’entroterra di Santa Marinella e molte aree potranno essere date in uso proprio agli anziani per questa iniziativa.

Sabato scorso, ad accogliere il sindaco Tidei l’assessore alle politiche sociali Pierluigi D’Emilio e la consigliera Caterina Frezza è stato il presidente del centro anziani Roberto Maffei, che ha invitato tutti i soci a presentare subito una domanda per cominciare a gestire il loro orticello.

Santa Marinella: parte il primo orto sociale

”Per ora abbiamo dato avvio a questo progetto ma è solo una delle attività che potranno svolgere i soci del nostro centro sociale di via Lazio, perché ci siamo già impegnati per ripristinare una pista da ballo all’aperto dove in estate potranno suonare delle orchestrine dal vivo, andando incontro alle richieste che ci sono pervenute. Ed è sempre per soddisfare le esigenze di questi nostri concittadini che mi piace chiamare diversamente giovani, che stiamo reperendo i fondi necessari anche per allestire sempre, qui in via Lazio, un campo di bocce che potrà rappresentare un’ ulteriore fonte di svago e un’ottima occasione per svolgere attività in compagnia e all’aria aperta e socializzare e perché no divertirsi”.

Anche l’assessore D’Emilio ha voluto salutare i soci del centro anziani ricordando quanto è stato fatto in questi ultimi due anni anche a tutela delle categorie più deboli e della terza età. “Gli orti sociali vanno in questa direzione, favorendo momenti di inclusione e socializzazione, Ma siccome sappiamo bene tutti che- prosegue D’Emilio- anche se si è perfettamente in buona salute c è sempre la necessità di poter contare su servizi socio sanitari e assistenziali vicino casa, vorrei ricordare i grandissimi risultati raggiunti con il sindaco Tidei e grazie alla dirigente della ASl Rm 4 dottoressa Cristina Matranga che ci porteranno all’ apertura in città di un piccolo ospedale attrezzato per le emergenze e degenze e un poliambulatorio che sarà aperto tra alcuni mesi presso l’ex sede comunale di via della Libertà. Questo a dimostrazione del lavoro svolto da questa amministrazione”.