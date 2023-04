Il Comitato di zona di Valcanneto scrive a Città Metropolitana e al Comune per manifestare la sua contrarietà all’abbassamento dei limiti di velocità e chiede invece il posizionamento di autovelox

Cerveteri: “Al posto del limite a 30 km/h si installino gli autovelox” –

L’abbassamento dei limiti di velocità su alcune arterie come la Doganale o la Settevene Palo, a 30 km/h disposto da Città Metropolitana, non piace nemmeno al comitato di zona di Valcanneto.

Tanto che lo stesso comitato di zona ha inviato al dirigente firmatario del provvedimento, e per conoscenza al consigliere metropolitano Pascussi, al sindaco Gubetti e all’assessore alla mobilità di Cerveteri, una mail con le proprie “osservazioni in merito al provvedimento emesso” evidenziando peraltro come “la prescrizione in esso contenuta, non appare utile a contrastare la pericolosità della viabilità”.

Ma il comitato di zona non si ferma qui. Se da un lato infatti contesta l’abbassamento del limite di velocità, dall’altra parte suggerisce anche un ‘piano B’: posizionare degli autovelox agli ingressi della frazione, sulla Doganale, e portare il limite di velocità consentito a 50 km/h.

“Concordando sull’opportunità e sulla necessità di intervenire sulla regolamentazione della percorribilità della via Doganale – scrivono dal comitato di zona – e auspicando una manutenzione ordinaria ed efficace che ne garantisca la messa in sicurezza, ha proposto di applicare, in corrispondenza delle vie di accesso/uscita a/da Valcanneto, la limitazione della velocità a 50km/h con la collocazione di misuratori di velocità (autovelox) nei due sensi di marcia, al fine di incentivare il rispetto della segnaletica e dar luogo alle relative sanzioni, in caso di infrazione da parte dei mezzi che percorrono quel limitato tratto di strada”. “Il comitato di zona Valcanneto si è reso disponibile per ogni necessario chiarimento e confronto propositivo”. concludono dal comitato di zona.