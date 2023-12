Santa Marinella, organizzato un Open Day carta d’identità

Open Day Carta d’Identità. Il Comune di Santa Marinella organizza un’apertura straordinaria nella giornata di sabato 16 dicembre dalle 9:00 alle 12:30 dedicata unicamente all’emissione della Carte d’Identità Elettroniche per i propri cittadini residenti.

“Prosegue l’impegno dell’Amministrazione Comunale per snellire il lavoro dei canali ordinari di rilascio della Cie e per garantire un servizio aggiuntivo alla cittadinanza- afferma il sindaco Pietro Tidei -L’apertura straordinaria dell’ufficio preposto nella giornata dell’Open Day sarà realizzata grazie al grande impegno dell’Ufficio Anagrafe, a cui va un sentito ringraziamento”.

Open Day carta d’identità: tutte le info

“I cittadini, infatti, presentandosi sabato presso la sede comunale di Lungomare G. Marconi,101 potranno richiedere il rilascio di un nuovo documento d’identità elettronico anche per semplice passaggio da documento cartaceo a documento elettronico, oltre che per scadenza o deterioramento. In questa circostanza la Carta d’Identità potrà essere rilasciata ai cittadini, italiani e stranieri, residenti nel Comune di Santa Marinella- spiegano dall’Ufficio Anagrafe-E’ necessario presentarsi allo sportello anagrafe del Comune muniti di una foto tessera recente (non più tardi di 6 mesi), documento d’identità (o denuncia di smarrimento), codice fiscale o tessera sanitaria, 22,50 euro per rinnovo o 28,00 euro per nuovo rilasci, pagabili in contatti o tramite Pos. Per i minorenni è necessaria la presenza dell’interessato e di entrambi i genitori muniti di documenti validi o, in caso di impossibilità di uno dei due genitori, quello assente potrà compilare il modello di assenso, firmato e corredato da copia del proprio documento d’identità che dovrà essere consegnato allo sportello al momento dell’emissione della Cie”.

Per ogni altra informazione è possibile rivolgersi agli Uffici Anagrafe telefonando allo: 0766 5385