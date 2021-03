Share Pin 17 Condivisioni

Santa Marinella, operaio cade dal tetto. Elitrasportato al Gemelli

Un uomo di circa 56 anni sarebbe caduto da una altezza di circa 8mt. Soccorso in primis dalla Croce Rossa Santa Marinella – Santa Severa è stato poi elitrasportato presso il policlinico Gemelli. L’uomo era vigile e cosciente, ma per tutti gli accertamenti del caso è stato trasportato in codice rosso in ospedale.

Sul posto erano presenti anche i Carabinieri della cittadina.