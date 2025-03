Santa Marinella, oggi ore 16:30 incontro sulla mediazione civile –

Oggi, venerdì 28 marzo 2025, ore 16:30, presso l’Aula Consiliare del Comune di Santa Marinella “S. Caratelli” in Via Cicerone n.25, si terrà un incontro dedicato alla mediazione civile, un tema di crescente importanza nel nostro sistema giuridico.

Il saluto istituzionale sarà affidato al Sindaco Pietro Tidei, che aprirà i lavori con un intervento volto a sottolineare l’importanza della mediazione come strumento di risoluzione delle controversie. Seguirà l’introduzione della consigliera comunale e Delegata Pari Opportunità, Paola Fratarcangeli, che evidenzierà come la mediazione possa rappresentare una nuova frontiera per la conciliazione tra le parti, promuovendo un approccio meno conflittuale nella gestione dei disaccordi.

La moderazione dell’incontro sarà curata da Riccardo Pelliccioni, esperto mediatore di ADR Europa, che guiderà il dibattito arricchendolo con la presenza di relatori di spicco nel campo della mediazione: Ornella Amedeo, Roberto Aquilino, Caterina Tosatti e Leonardo Fuina. Questi formatori e mediatori accreditati dal Ministero della Giustizia, con una solida esperienza alle spalle, porteranno le loro conoscenze e competenze, offrendo spunti utili per comprendere meglio le dinamiche della mediazione.

### Hai una lite?

Prima di decidere di ricorrere al tribunale, ti invitiamo a considerare la mediazione come un’alternativa veloce, economica e riservata per risolvere le tue controversie. Con l’assistenza di un mediatore imparziale, puoi cercare un accordo senza dover affrontare un processo legale lungo e costoso.

#### Vantaggi principali della mediazione:

– **Tempi brevi**: La mediazione può concludersi in massimo 3 mesi.

– **Costi contenuti**: Riduzione significativa delle spese legali.

– **Massima riservatezza**: Tutto ciò che si discute in mediazione rimane privato.

– **Controllo nelle mani delle parti**: Le parti mantengono il potere decisionale riguardo all’accordo.

La mediazione è un procedimento extragiudiziale in cui un mediatore imparziale assiste le parti nella risoluzione della controversia in modo volontario, rapido e riservato.

Il processo ha inizio con la presentazione di una domanda di mediazione a un organismo accreditato. Dopo la nomina del mediatore, viene fissato un primo incontro con le parti interessate per valutare la loro disponibilità a procedere. Se accettano, inizia la fase di mediazione vera e propria, durante la quale il mediatore facilita il dialogo e guida le parti verso un possibile accordo. Se l’esito è positivo, l’accordo raggiunto avrà valore legale; in caso contrario, le parti possono ancora decidere di rivolgersi al giudice.

È importante sottolineare che la mediazione è obbligatoria in alcune materie, come condominio, affitti e contratti bancari, e in ogni caso è una scelta saggia per ridurre tempi, costi e conflittualità.

Partecipa a questo incontro per scoprire come la mediazione possa offrirti strumenti utili per affrontare le sfide quotidiane e promuovere una cultura della risoluzione pacifica dei conflitti, contribuendo così a costruire una società più collaborativa e responsabile.