Indici in crescita anche su base trimestrale

Istat, a gennaio migliora fatturato industria e servizi –

“A gennaio 2025, al netto dei fattori stagionali, si registra una dinamica congiunturale positiva degli indici del fatturato dell’industria in senso stretto e dei servizi sia in valore sia in volume. Anche su base trimestrale l’andamento delle vendite nei due comparti risulta in crescita sia in valore sia in volume”.

L’Istat stima che a gennaio “il fatturato dell’industria, al netto dei fattori stagionali, aumenti in termini congiunturali del 3,8% in valore e del 4,0% in volume. Si registrano incrementi sia sul mercato interno (+3,9% in valore e in volume) sia su quello estero (+3,6% in valore e +4,4% in volume)”.

Per il settore dei servizi “si stima un aumento in termini congiunturali sia in valore (+1,2%) sia in volume (+0,9%), con una dinamica positiva sia nel commercio all’ingrosso (+0,9% in valore e +0,3% in volume) sia negli altri servizi (+1,6% in valore e +1,3% in volume)”.

“In termini tendenziali e al netto degli effetti di calendario, – indica ancora l’Istat – il quadro si conferma positivo, con l’indice del fatturato in crescita rispetto a gennaio 2024, sia in valore sia in volume, in entrambi i comparti”.