L’evento è in programma il 30 e 31 marzo

Nazionale Italiana Macellai partita per Parigi per il Word Butcher Challenge 2025: con loro anche Martina Sera di Cerveteri –

Questa mattina, con un entusiasmo palpabile nell’aria, la Nazionale Italiana Macellai ha dato il via alla sua avventura che li porterà a Parigi per partecipare all’edizione 2025 del prestigioso Word Butcher Challenge. Salendo in aereo alla volta della capitale francese, l’intera delegazione ha condiviso i suoi preparativi attraverso il profilo Facebook.

“Oggi, i nostri valorosi macellai si preparano a scrivere una nuova pagina della storia culinaria, partendo verso i Campionati Mondiali di Macelleria a Parigi!” si legge nel post, accompagnato da scatti che immortalano i membri della squadra, sorridenti e determinati. “Con il cuore colmo di passione e le mani pronte a creare opere d’arte gastronomiche, rappresenteranno l’Italia con orgoglio e maestria.”

Tra i partecipanti, spicca il nome di Martina Sera, talentuosa macellaia di Cerveteri, che porterà con sé l’esperienza e la tradizione delle sue origini. La squadra, composta da professionisti di altissimo livello, è pronta a sfidare i migliori macellai del mondo. “Con i coltelli affilati e la tradizione che scorre nelle vene, sono pronti a sfidare i migliori del mondo.”

Ogni taglio che realizzeranno, ogni preparazione che presenteranno, sarà un tributo non solo alla loro arte, ma anche alla ricca cultura gastronomica italiana. “Che il viaggio abbia inizio! Facciamo sentire il nostro orgoglio italiano! Forza ragazzi, il mondo è pronto a scoprire la vera essenza della macelleria italiana!”

Con queste parole di incoraggiamento, la Nazionale Italiana Macellai parte verso una nuova avventura, in programma il 30 e il 31 marzo, con la determinazione di mettere in risalto la tradizione e l’eccellenza dell’arte norcina italiana. Non ci resta che tifare per loro, sperando che la loro passione e competenza brillino sui palcoscenici internazionali!