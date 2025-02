Santa Marinella, nuovo sopralluogo dell’Amministrazione Comunale presso il cantiere della Stazione ferroviaria –

Nuovo sopralluogo del sindaco Pietro Tidei presso il cantiere della Stazione di Santa Marinella.

L’Amministrazione Comunale, nella giornata di mercoledì mattina, ha voluto incontrare il nuovo direttore dei lavori di Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., insediatasi da poche settimane. Il Primo cittadino, accompagnato dall’assessore ai LL. PP Andrea Amanati e dal presidente del Consiglio Emanuele Minghella, si è recato presso il cantiere della stazione, dove ha potuto verificare il procedere dei lavori, che hanno subito rallentamenti e causato il malcontento delle centinaia di pendolari che ogni giorno viaggiano in direzione della Capitale. Durante il sopralluogo, alla presenza della società esecutrice dei lavori, il Sindaco ha potuto verificare lo stato dell’opera e degli interventi ultimati

Il Primo Cittadino ha sottolineato l’importanza di garantire trasparenza nei confronti dei cittadini e si impegna dunque a monitorare attentamente la situazione, con l’obiettivo di ridurre al minimo i disagi per i cittadini e migliorare la fruibilità della stazione nel più breve tempo possibile.

Dal canto suo la nuova dirigenza di RFI ha garantito che entro tre mesi gli interventi più impattanti saranno terminati. Sono stati infatti consegnati i materiali attesi per completare le pensiline lungo i binari e le altre opere in corso. Giunto infine anche il parere positivo della Soprintendenza, sarà ultimata la nuova via d’accesso al terminal ferroviario, che consentirà una circolazione più razionale di veicoli in entrata e in uscita da piazza G. Matteotti. Il nuovo accesso all’area prevede naturalmente un sicuro ed illuminato marciapiede per i tanti pedoni che ogni giorno raggiungono la stazione. Nel piazzale si prevede inoltre la collocazione di stalli per bus, taxi e nuovi posti auto per persone con ridotta mobilità. Sarà ricollocata una nuova postazione per i cicli e le moto e saranno preservati i posti riservati all’ Arma dei Carabinieri.

L’Amministrazione Comunale si farà carico dell’installazione di videocamere di sorveglianza nell’aree di competenza comunale, piazza Matteotti e accesso di via IV Novembre al fine di garantire più sicurezza ai viaggiatori e contrastare atti vandalici durante il giorno e anche nelle ore notturne.