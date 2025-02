Santa Marinella, l’Amministrazione Comunale replica a “Viviamo la città” –

L’amministrazione comunale di Santa Marinella è già prontamente intervenuta per bonificare le discariche abusive che erano site nella zona di Colle dell’Ara.

Lo ha confermato il vice sindaco Andrea Amanati.

“La rimozione dei rifiuti abbandonati è stata disposta subito l’incontro avuto lo scorso 30 gennaio con una rappresentanza del comitato “Viviamo la Città.

Allo stesso tempo è stata affidata alla polizia locale un’indagine con la quale si conta di poter risalire all’identità di singoli cittadini o dei furgonisti che seguitano a gettare rifiuti nelle campagne del comprensorio arrecando un danno all’ambiente.

Nei giorni scorsi nelle aree interessate dal degrado è intervenuto il personale della Gesam che ha provveduto a ripulire i terreni rimuovendo quintali di rifiuti di sacchi e i materiali abbandonati.

L’amministrazione ricorda a tale proposito che per l’abbandono dei rifiuti non si rischia solo una multa che può arrivare fino a 10 mila euro, poiché si tratta di un reato penale del quale gli indagati dovranno rispondere in tribunale al cospetto di un giudice.

“Sono state messe in campo tutte le iniziative volte a contrastare efficacemente questo triste fenomeno, una piaga che non risparmia le altre località del territorio”.- Ha riferito il sindaco Pietro Tidei.

Saranno infatti posizionate nelle zone dell’entroterra nuove foto trappole, inoltre sarà intensificato il controllo e il monitoraggio delle zone più colpite anche con la costituzione del nuovo nucleo ambientale composto da due operatori di polizia locale.