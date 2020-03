Condividi Pin 21 Condivisioni

La denuncia di una cittadina

Santa Marinella, non basta la quarantena: ancora rifiuti abbandonati

Era uscita per far fare due passi a sua figlia dopo quasi tre settimane di isolamento, la cittadina di Santa Marinella che ha trovato una distesa di rifiuti abbandonati lungo via della Fornacetta. Uno spettacolo impietoso che in tempi di quarantena diventa ancora più preoccupante.