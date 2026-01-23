Santa Marinella, nasce Spazio Civico: “Passione e competenza al servizio del centrodestra cittadino” 

Nei giorni scorsi si è tenuta una prima riunione programmatica di “Spazio Civico”, esperienza civica che guarda al futuro della città

Riceviamo e pubblichiamo:

Spazio Civico è un laboratorio politico composto da donne e uomini, amministratori, professionisti, persone impegnate nel volontariato che negli anni hanno lavorato alacremente per il bene della città, ricoprendo anche ruoli sociali di rilievo o semplicemente al servizio di Santa Marinella e Santa Severa.

Al centro di questo progetto c’è il bene del nostro territorio che intendiamo valorizzare attraverso il programma elettorale che presto verrà presentato alla città. Siamo a conoscenza delle reali esigenze della comunità santamarinellese così come dei tanti problemi figli di questi anni di incuria amministrativa, ma siamo convinti che attraverso il confronto costruttivo e il contributo di tutti si possa restituire lustro alla nostra città, con un progetto in grado di rilanciare le tante potenzialità presenti nel nostro territorio.

Le persone che stanno aderendo a Spazio Civico sono cittadini conosciuti, alcuni impegnati nella società civile, altri riconducibili ad esperienze politiche come gli ex consiglieri Eugenio Fratturato, Massimiliano Calvo, Alina Baciu. La radice comune che aggrega gli aderenti a Spazio Civico è e resta l’alveo politico di centrodestra, una matrice che fonda le proprie radici nella presenza quotidiana sul territorio, nella conoscenza approfondita delle dinamiche cittadine, nell’esperienza amministrativa maturata e nella capacità di aggregazione.

Chi oggi ha deciso di mettere a disposizione la propria esperienza e conoscenza condivide lo spirito di Spazio Civico, che vuole essere un progetto fortemente attrattivo in grado di promuovere un dialogo aperto e costruttivo con la cittadinanza, riconoscendo agli interlocutori pari diritto di rappresentare istanze, progetti e soluzioni sempre e solo per il bene comune di Santa Marinella e Santa Severa.

Siamo convinti che Spazio Civico possa essere un valore aggiunto all’interno di una coalizione di centrodestra che è composta da persone che da anni dedicano la propria vita al nostro territorio.

Nei prossimi giorni sarà annunciata l’inaugurazione della sede operativa, un luogo aperto a tutti i cittadini che vorranno apportare il loro contributo alla coalizione di centrodestra per Santa Marinella e Santa Severa.

