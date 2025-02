Santa Marinella: nasce il primo mandorleto della città

Questa mattina il sindaco Pietro Tidei, accompagnato dal vicesindaco Andrea Amanarti e dai rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, ha tenuto a battesimo la nuova piantumazione di alberi nel territorio comunale. Nel dettaglio si tratta della messa a dimora di 4200 esemplari di mandorlo che cresceranno in zona Prato del Mare, nel terreno di proprietà dell’Azienda Agricola Sant’Antonio, assegnataria del Bonus regionale” Donne in campo”. Un’azienda tutta al femminile impegnata nell’agricoltura di qualità.

“E’ con gioia che assistiamo all’avviamento di questo progetto- ha dichiarato il Sindaco- Il patrimonio arboreo, così come l’estensione del verde pubblico, sono elementi essenziali per la vita delle città. Gli alberi contribuiscono a delineare la fisionomia di un territorio e la sua stessa identità. Laddove la scelta del privato poteva andare in direzione della costruzione di altre unità abitative, si è preferito optare per la coltura dei mandorli, proseguendo il progetto della “città dei colori e dei profumi” avviato con la limonaia.”

Gli alberi piantumati hanno due anni di vita e si stima che entro i prossimi tre anni saranno fruttiferi. Nel terreno, che sorge in via Mar Caspio, è stata realizzata una vasca per l’approvvigionamento idrico utile alla coltivazione.

Una città sempre più rispettosa dell’ambiente dunque che punta al miglioramento della salute e del benessere della popolazione, preservando e valorizzando la naturalità diffusa, la biodiversità e i processi ecologici. Un processo di recupero dei paesaggi antropizzati che valorizza le periferie e il paesaggio della città.

“Questa iniziativa avrà anche ricadute positive, ovviamente sul piano dell’occupazione, attraverso le iniziative che l’azienda metterà in campo da qui ai prossimi mesi. L’idea di rilanciare l’agricoltura è una peculiarità di questa azienda, disponibile ad accogliere visitatori e scolaresche nel periodo di fioritura del mandorlo”, ha affermato il consigliere con delega alle attività produttive Emanuele Minghella.

Presenti alla visita del nuovo mandorleto l’assessore Mei, l’assessore Ferullo, la consigliera Fratarcangeli e la consigliera Frezza.