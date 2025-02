Alberghiero di Ladispoli: Targa di merito per la partecipazione alla festa dell’olio di Cerveteri

Una squadra affiatata e coesa quella della Commissione Orientamento in ingresso dell’Istituto Alberghiero di Ladispoli che, dopo aver portato a termine le attività, traccia un bilancio dei mesi trascorsi con lo sguardo rivolto alle iscrizioni alle Classi prime, anche quest’anno on line, aperte dal 21 gennaio e appena concluse.

A suggellare la chiusura delle iniziative, venerdì 7 febbraio è avvenuta la consegna della Targa di merito da parte dell’Associazione “Cascatelle” per la partecipazione degli studenti alla XV Edizione della Festa dell’Olio nuovo di Cerveteri: “Desidero ringraziare Giuliana Mariani, organizzatrice e portavoce del Movimento Agricola 3.0 e Paolo Troiani, titolare dell’azienda “La mia Pasta” per la loro presenza qui, all’Istituto Alberghiero. – ha sottolineato la Prof.ssa Rosa Torino, Docente di Diritto, Funzione Strumentale per le Attività di Orientamento insieme al Prof. Carlo Narducci, e promotrice dell’iniziativa – Si è trattato di un evento estremamente significativo per i nostri allievi che hanno ricevuto allo Stand dell’Istituto Alberghiero anche la visita del Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti.

La “tre giorni” di dicembre ha rappresentato una straordinaria esperienza di arricchimento formativo e culturale che ha consentito agli studenti di mettersi alla prova “sul campo”, con uno splendido show-cooking, accogliendo gli ospiti e traducendo le conoscenze apprese in aula in attività pratiche a contatto con il pubblico. Desidero ringraziare ancora le autorità cittadine, l’Associazione “Cascatelle” e tutti i soggetti che hanno reso possibile questa straordinaria iniziativa, a partire naturalmente dagli allievi degli Indirizzi di Enogastronomia ed Accoglienza Turistica e dai loro docenti Prof.ssa Giovanna Albanese, Prof. Renato D’Aloia, Prof. Marco Erra, Prof. Salvatore Esposito e Prof. Domenico Falzarano”. “Ma nel corso della manifestazione, che ha consentito, fra l’altro, di offrire la massima visibilità all’Istituto Alberghiero di Ladispoli connotandosi come originale ed efficace iniziativa di Orientamento in ingresso – ha aggiunto il Prof. Salvatore Esposito – non sono stati trascurati naturalmente gli aspetti teorici. Prima della degustazione dei piatti preparati dai nostri allievi abbiamo infatti illustrato la differenza fra una pasta industriale e una artigianale come quella prodotta dall’Azienda di Ponzano Romano che ci ha fornito il suo supporto, “LA MIA PASTA”, caratterizzata da un rigoroso controllo della filiera, dalla semina alla distribuzione”.

Quello dell’Orientamento in ingresso dell’Alberghiero di via Federici rappresenta un settore di particolare rilevanza strategica e di innegabile complessità. A guidare il team dei docenti impegnati nell’accoglienza degli allievi delle Scuole Medie sono da anni le Funzioni Strumentali Prof. Carlo Narducci e Prof.ssa Rosa Torino. La squadra è composta invece dai membri della Commissione Orientamento: la Prof.ssa Giovanna Albanese, il Prof. Renato D’Aloia, il Prof. Salvatore Esposito, la Prof.ssa Carmen Piccolo e la Prof.ssa Donatella Di Matteo.

“Forse dall’esterno non è facile comprendere l’enorme lavoro che prepara ad esempio un Open Day – commenta la Prof.ssa Rosa Torino – come è altrettanto difficile capire che moltissime e diverse sono le attività che ruotano intorno al concetto di “orientamento”. Basti pensare alle tante visite che i docenti effettuano direttamente nelle Scuole Medie per incontrare gli allievi, alle giornate di accoglienza nella nostra sede che sono sempre accompagnate da dimostrazioni ed esercitazioni nei laboratori ed impegnano dunque anche gli studenti. Gli Open Day – aggiunge la Prof.ssa Torino – sono i punti apicali di un processo che inizia già ad ottobre con il lavoro di pianificazione e di organizzazione, per concludersi in prossimità dell’apertura della piattaforma “Unica” per le iscrizioni on-line”. “Ma in realtà, per chi lavora con passione in questo ambito, l’orientamento non si ferma mai – osserva il Prof. Carlo Narducci – perché le nostre porte rimangono costantemente aperte per chi vuole chiedere informazioni, ricevere un supporto tecnico o semplicemente conoscerci più da vicino. Da sempre, poi, l’Istituto Alberghiero di Ladispoli rappresenta un punto di riferimento nel territorio grazie ad una “filosofia scolastica” che lo ha portato ad aprirsi in ogni occasione al territorio, creando reti e sinergie con le realtà produttive, i soggetti istituzionali, il tessuto sociale e il mondo della comunicazione”. “Come docenti ed educatori – conclude la Prof.ssa Torino – conosciamo molto bene la delicatezza e la criticità di una scelta come quella richiesta ad adolescenti di appena 13 anni chiamati ad imboccare la strada del loro futuro e avvertiamo pienamente la responsabilità di guidarli e supportarli in questo momento. Ma dovranno essere loro a comprendere quale scuola rappresenta il luogo ideale per la prosecuzione del cammino. Noi naturalmente siamo pronti ad accoglierli con entusiasmo e dedizione, mettendo a disposizione le competenze e le professionalità che caratterizzano da sempre il nostro Istituto Alberghiero. In bocca al lupo a tutti”.