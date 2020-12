Share Pin 4 Condivisioni

Sul posto le forze dell’ordine e i vigili del fuoco

Santa Marinella, mezzo pesante esce fuori strada: traffico rallentato –

Traffico rallentato subito dopo l’uscita dell’autostrada A 12 Roma – Civitavecchia, a Santa Marinella nei pressi dello svincolo con Santa Severa vicino all’Eurospin.

A quanto pare, per cause in corso di accertamento, un mezzo pesante sarebbe uscito fuori strada andando a finire in cunetta.

Sul posto presenti carabinieri e vigili del fuoco.