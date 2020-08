Condividi Pin 7 Condivisioni

Tartalazio ha ritenuto opportuno spostare le uova 10 metri più indietro per evitare che le mareggiate compromettessero la schiusa

Santa Marinella, messe in sicurezza le uova della caretta caretta –

La caretta caretta sceglie anche Santa Marinella per deporre le sue uova.

La testuggine è stata avvistata ieri sulla costa dello stabilimento Varco 54, nel Monumento Naturale regionale di Pyrgi dove ha deposto oltre 80 uova.

“Dopo varie segnalazioni sulle coste laziali – ha scritto il sindaco Pietro Tidei – anche a Santa Marinella si è quindi verificata l’ovodeposizione della specie protetta”.

“Allertati dai gestori dello stabilimento, la Capitaneria di Porto di Santa Marinella e i Guardiaparco della Riserva di Macchiatonda si sono attivati per metterle in sicurezza, segnalando la posizione alla rete regionale Tartalazio che con i cuoi operatori ha ritenuto opportuno traslocare le uova 10 metri più indietro per evitare che le mareggiate, che forse ne avevano già danneggiate alcune portandole allo scoperto, potesse compromettere la schiusa delle uova”.

“Tra circa 60 giorni – ha proseguito Tidei – sapremo se il tempestivo tentativo di salvaguardia del nido avrà portato i suoi frutti”.

“Al momento l’area interessata dalla presenza delle uova di caretta caretta è controllata costantemente e tabellata”.

Il primo cittadino ha colto l’occasione anche per ringraziare i cittadini “per la collaborazione” e “al gestore che ha avvisato e allertato le autorità”.

“I nostri ringraziamenti vanno anche e soprattutto ai guardiaparco della Regione Lazio per la professionalità dimostrata nell’intervento a tutela della specie protetta”.