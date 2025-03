Santa Marinella, Marino: “Forza Italia entra in Giunta, rilanciamo la nostra proposta del 2023 di intitolare una via a Silvio Berlusconi” –

Alla luce dell’ufficiale ingresso di Forza Italia nella Giunta del Sindaco Tidei, con l’assessore Vinaccia ora formalmente riconducibile al partito fondato da Silvio Berlusconi, come lista civica “Io Amo Santa Marinella” vogliamo rilanciare pubblicamente una proposta già avanzata nel 2023.

“Se la collaborazione politica è ormai evidente e strutturata, tanto da condizionare gli equilibri della maggioranza, allora ci sembra coerente dare un segnale chiaro anche sul piano simbolico,” dichiara Stefano Marino, esponente della lista civica.

La proposta è semplice e diretta: intitolare una via, una piazza o uno spazio pubblico della città a Silvio Berlusconi.

“Forza Italia non è più un alleato esterno ma parte integrante del governo cittadino. E allora perché non condividere anche la toponomastica, oltre al potere? Vinaccia, folgorato sulla via di Arcore, potrebbe farsi promotore di questa proposta in Giunta. Sarebbe un gesto di coerenza, e magari anche la maggioranza riuscirebbe a votarla compatta – almeno questa volta”, prosegue Marino.

In un clima politico sempre più confuso e trasformista, la nostra proposta – ironica, sì, ma anche reale – vuole porre l’accento sull’inconsistenza delle appartenenze e sull’uso strumentale delle alleanze. Se destra e sinistra governano insieme, almeno abbiano il coraggio di dichiarare chiaramente da che parte stanno.

Stefano Marino. Lista Civica “Io Amo Santa Marinella”