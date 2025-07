Santa Marinella, malore per un ragazzo in spiaggia: l’intervento di Guardia Costiera e 118 evitano il peggio –

Momento di grande preoccupazione, nel pomeriggio di ieri, per un ragazzo di diciotto anni. Mentre si trovava in acqua nello Stabilimento La Londrina, infatti, il giovane ha cominciato a avvertire un intenso dolore al petto, seguito da difficoltà respiratorie. La situazione è rapidamente degenerata e, rendendosi conto della gravità del malore, ha attirato l’attenzione dell’assistente bagnante.

L’intervento è stato immediato. L’assistente, accortosi della richiesta d’aiuto, ha subito recuperato il ragazzo, mettendolo in posizione di sicurezza per permettergli di respirare meglio. Nonostante il tempestivo soccorso, il personale dello stabilimento non ha esitato a contattare la Guardia Costiera e il 118 per richiedere assistenza medica.

Nel frattempo, il giovane è stato assistito dal personale della Guardia Costiera, che ha iniziato a porre alcune domande per valutare la sua condizione. Notando che il ragazzo respirava con affanno, gli è stata fatta indossare una mascherina e sono state somministrate le dosi di ossigeno disponibili nel locale di primo soccorso dello stabilimento balneare.

Pochi istanti dopo, è giunta sul posto l’ambulanza dell’ospedale di Civitavecchia, pronta a fornire le prime cure necessarie. I genitori del giovane, preoccupati e ansiosi, erano accorsi in spiaggia al ricevere la notizia. Fortunatamente, dopo un’attenta valutazione, il ragazzo ha mostrato segni di miglioramento e, vedendo il recupero del figlio, i genitori hanno deciso di rifiutare il trasporto in ospedale, sollevati ma ancora scossi dall’accaduto.

Dopo aver redatto tutta la documentazione necessaria, il personale del 118 e della Guardia Costiera ha lasciato la scena, riprendendo il loro servizio. L’incidente ha lasciato tutti con un brutto spavento, ma fortunatamente si è risolto senza conseguenze gravi. Tuttavia, questo episodio ci ricorda l’importanza della prontezza e della preparazione in situazioni di emergenza, specialmente quando si tratta di salute e sicurezza in acqua.