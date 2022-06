Santa Marinella, le proposte alla città di Orgoglio Cittadino –

Santa Marinella, le proposte alla città di Orgoglio Cittadino

“Abbiamo letto che il Sindaco, il Presidente della Multiservizi e qualche Consigliere preso a caso sono andati in giro per la città in pullman per vedere la situazione delle strade, del decoro e dell’immondizia abbandonata in ogni angolo . C’era davvero bisogno di farsi una gita scolastica su un percorso scelto dal Sindaco stesso, farsi fare due selfie e un articolo per parlare della situazione di degrado in cui versa la città amministrata da lui ormai da quattro anni?”

Lo dichiara in una nota Emidio Mancini, Presidente di Orgoglio Cittadino, affermando inoltre:

“Dopo più di due anni di restrizioni pandemiche è più che mai necessario un rilancio dell’economia locale che potrebbe, per esempio, passare da diverse iniziative. Senza nulla togliere ai mercatini di Forte dei Marmi, realtà nazionale consolidata, quest’anno proponiamo di realizzare, al posto dei carrozzoni del Food Truck (che tra l’altro andrebbero ad occupare gli unici spazi destinati a parcheggi liberi del centro cittadino), delle giostre e delle bancarelle venditrici di copricellulari o svuotacantine, un progetto che coinvolga i commercianti locali, magari da svolgersi nelle vie del centro storico, per valorizzare concretamente l’artigianato e le realtà cittadine.

Centro storico che in questo modo verrebbe coinvolto e valorizzato, con l’occasione ripulito, dato che gli aghi di pino, intasando i tombini, creano problemi all’apparato fognario. In questo giro tour si sarà reso conto che persiste una situazione difficile per il transito delle auto. E’ arrivato il momento di ascoltare i commercianti e realizzare un cambio di passo che possa riqualificare tutta la zona di Piazza Trieste, la cui pulizia dovrebbe passare, almeno in estate, da straordinaria ad ordinaria.

Chiediamo inoltre di provare a destinare il surplus proclamato e finalmente esistente per sostenere le realtà in disagio, reinvestendo nel sociale e di programmare un giro tour alla Caritas, per toccare con mano le difficoltà del paese. Serve un piano di sostegno delle realtà e famiglie che non si sono ancora rialzate da questi anni difficili, che non sia limitato ad una distribuzione saltuaria alimentare.

Noi di Orgoglio Cittadino proponiamo esenzioni per l’acquisto di materiale scolastico, la creazione di servizi pre-scuola e agevolazioni per l’acquisto di farmaci per le famiglie in difficoltà, non sperperando soldi in volantini, depliant che mostrano una Santa Marinella da copertina, ma che non esiste.

Invitiamo ogni consigliere ad alzare la voce per proporre qualcosa e non solo ad alzare la silenziosa mano in Consiglio. In questo silenzio assordante, il sostegno sociale, alle attività produttive, al turismo, all’urbanistica… cosa hanno da proporre per concludere questa legislatura? Sino ad ora si è visto poco, ci aspettiamo iniziative che possano passare anche dall’ascolto della cittadinanza e delle proposte delle associazioni, come le nostre.”