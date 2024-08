Santa Marinella: Le perplessità del movimento 5 stelle sui lavori nelle scuole

Senza voler fomentare nuove e sterili polemiche, vorremmo avere comunque delle spiegazioni da parte dell’amministrazione.

Sentiamo parlare continuamente della capacità di “intercettare” finanziamenti di organi sovracomunali, e questo è senz’altro un bene date le condizioni delle casse dissestate ereditate, ma non ci risultano, al di fuori della cerchia della maggioranza, i criteri di scelta dei progetti da finanziare.

Benché non siano soldi comunali, ricordiamo che sono pur sempre soldi pubblici (non ci risultano finanziamenti di privati) cioè soldi delle nostre tasse e sarebbe cosa giusta utilizzarli per cose utili.

La messa in sicurezza dei fossi, delle strutture scolastiche e di quelle sportive sono sicuramente fra queste, la ciclopedonale su via delle colonie suscita invece dei dubbi, specialmente perché poco o nulla del progetto è stato divulgato.

La cosa che però più preoccupa specialmente i genitori di bambini in età scolare è la tempistica e la modalità di intervento sulla scuola centro.

I lavori sono iniziati molto dopo il termine delle lezioni e presumibilmente non termineranno per l’inizio del nuovo anno scolastico e le domande che ci vengono in mente sono: 1) quanto oltre andremo? 2) dove saranno spostati i bambini? 3) Chi pagherà per il trasporto dei bimbi nella nuova sede di trasferimento? Appare assurdo infatti che chi si vede il bambino spostato dalla sede limitrofa alla residenza debba anche pagare pur essendo le casse comunale inondate dai milioni del PNRR. Tra l’altro le tariffe dello scuolabus, per motivi sempre non espressi, sono lievitati anche per le classi di reddito basse di oltre il 35%.

Ci aspettavamo infatti che con l’uscita dal dissesto, e la possibilità per il comune di aumentare la quota a proprio carico riguardo ai servizi a domanda individuale, questa potesse essere aumentata (anche in virtù del fatto che le luci votive ora sono gestite direttamente dalla società che ha in gestione il cimitero).

Aspettiamo delle risposte